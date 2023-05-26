涧西区部分路段环境卫生、停车秩序亟须加强管理

近日，市创建办接到群众投诉称，涧西区龙鳞路西苑路至联盟路段存在停车秩序差、商户占道经营等多种问题，涧滨南路部分路段堆满建筑垃圾，影响居民生活和城市形象。

近日，市创建办接到群众投诉称，涧西区龙鳞路西苑路至联盟路段存在停车秩序差、商户占道经营等多种问题，涧滨南路部分路段堆满建筑垃圾，影响居民生活和城市形象。

6月30日，市创建办督查人员在龙鳞路西苑路至联盟路段发现，有流动商贩占用机动车道售卖蔬菜水果，影响交通秩序，存在安全隐患。在该路段非机动车道上，多家饭店店外经营、占道经营问题突出，影响行人正常通行。此外，有些饭店还存在圈占门前公共用地、乱排污水等问题。

督查人员认为，龙鳞路西苑路至联盟路段饭店集中、人和车流量较大，群众有需求，管理有难度。相关责任单位应根据实际情况制订整改方案，以群众实际需求为导向，推动创建惠民便民常态长效。

在涧滨南路周山大道以西段，部分路段存在大量建筑垃圾，疑似有车辆长期在此违规倾倒。在未开通的符家屯隧道西侧，建筑垃圾几乎将出入口完全堵塞。在另一处长约100米的封闭路段，建筑垃圾堆满了整条道路，围挡等隔离设施也遭到破坏。

当日，涧西区创建办有关负责人也来到现场，表示将督促责任单位清运路面建筑垃圾，同时加大日常巡查力度。

针对上述情况，市创建办督查人员一一进行拍照取证，并移交相关责任单位，要求其落实主体责任，尽快完成整改。随后，市创建办将继续对问题整改情况进行跟踪问效。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 闫怡薇 通讯员 陈志强 杜社强 文/图)