一企业被列入失信联合惩戒对象名单

日前，市人社局向社会公布2023年第二季度重大劳动保障违法行为及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。

日前，市人社局向社会公布2023年第二季度重大劳动保障违法行为及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。 日前，市人社局向社会公布2023年第二季度重大劳动保障违法行为及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。 定期向社会公布重大欠薪案件及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，是人社部门贯彻落实《重大劳动保障违法行为社会公布办法》和《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》相关规定，加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，强化社会舆论监督作用，督促用人单位自觉遵守劳动保障法律法规，维护劳动者合法权益，构建和谐稳定的劳动关系的有力举措。 此次公布的案件具体情况为—— 洛阳富振建筑装饰工程有限公司 拖欠劳动报酬案 违法主体： 洛阳富振建筑装饰工程有限公司 统一社会信用代码： 91410300MA3X98GB5P 地址：洛阳市洛阳新区古城路北王城大道西金泰盛唐至尊11幢2单元2-1501号 法定代表人：刘付振 主要违法事实： 2023年1月13日，新安县人力资源和社会保障局接到投诉，反映洛阳富振建筑装饰工程有限公司存在拖欠劳动报酬问题。 经查，该公司拖欠28名劳动者劳动报酬13.5万元。2023年1月14日，新安县人力资源和社会保障局依法向该公司下达劳动保障监察限期整改指令书，该公司逾期未整改。 相关处理情况： 2023年1月17日，新安县人力资源和社会保障局依法对该公司下达劳动保障监察行政处罚事先告知书并罚款9000元，该公司逾期未执行；2023年2月1日下达劳动保障监察行政处罚决定书，同日将该企业列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 汪嘉伟)