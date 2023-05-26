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洛阳：推进流通领域品牌建设 推动消费市场提质扩容
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:39

　　“来商场购物，顺便参与一下环保活动，可以更好地培养小朋友的环保意识。”日前，在洛龙区正大广场，市民张先生正陪5岁的儿子参与“绿动生活计划”活动。该活动通过绿色服务和宣传，向消费者传递绿色消费理念。

　　无独有偶。涧西区万达广场以“四季”为主题，场内融入春夏秋冬的特色元素，室外天台及广场配合室内主题，让消费者在商场里就能感受四季变化。泉舜购物中心场内融入了绿植、石头等自然元素，让顾客在日光下购物的同时，爱上绿色生活。长申国际挂满了以绿色理念为主的设计元素，旨在倡导绿色可持续生活方式。

　　近日，省商务厅发布《关于做好2023年绿色商场创建工作的通知》，要求将绿色商场创建纳入绿色生活创建活动中。什么是绿色商场？具有自然采光和自然通风功能、提高绿色节能商品销售比例、引导消费者减少使用一次性塑料制品等，这些与市民生活息息相关的内容，都是绿色商场的创建标准。

　　“绿色商场能为消费者提供更加安全放心的消费场所。商场要树立绿色经营理念、倡导绿色消费、提供绿色服务、实施节能减排和资源再利用等措施，提供更绿色环保和更高性价比的商品和服务。”市商务局相关负责人说。

　　推动绿色商场创建工作，是我市助力实体零售创新转型、推动商贸服务业快速发展的一项重要措施。不仅如此，我市还在新型商业模式和业态方面发力，积极实践和探索智慧零售，着力促进绿色消费，更好满足市民消费需求；同时，鼓励1万平方米以下的商场企业积极参与“三零”平安创建，扎实推进商超行业“平安洛阳”建设。

　　今年以来，我市持续开展创建品牌消费集聚区、绿色商场、平安商场等“三项创建”活动，深入推进流通领域品牌建设工作，推动消费市场提质扩容。

　　市商务局相关负责人表示，下一步，我市将持续推进实体零售、传统百货业向购物、餐饮、休闲、娱乐、金融等业态融合发展，进一步在新型商业模式和业态方面发力，打造沉浸式体验场景，更好满足群众消费需求。深入推进流通领域品牌建设工作，扎实开展绿色商场、平安商场等创建，为消费者营造更加舒适安全的购物环境。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李国胜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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