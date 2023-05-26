路宽：追逐创业梦想 与洛阳共成长

“我们的团队成员来自全国各地，为了同一个梦想相聚在洛阳。”在洛阳理工学院国家大学科技园，36岁的路宽带领他的创业伙伴们逐梦前行。
“我们的团队成员来自全国各地，为了同一个梦想相聚在洛阳。”在洛阳理工学院国家大学科技园，36岁的路宽带领他的创业伙伴们逐梦前行。
“我们的团队成员来自全国各地，为了同一个梦想相聚在洛阳。”在洛阳理工学院国家大学科技园，36岁的路宽带领他的创业伙伴们逐梦前行。
交流
2020年，三门峡小伙儿路宽来到洛阳寻找机遇，在洛阳理工学院国家大学科技园的支持下，成立了河南洛科信息技术有限公司。经过几年努力，公司发展成为一家专注于计算机视觉、深度学习、机器学习等人工智能技术应用与开发的国家高新技术企业，拥有发明专利等知识产权20余项，与数十家企业和高校建立了良好合作关系，年营业额达1200万元。
运动健身
创业路上，“洛科人”队伍不断壮大，公司50余名员工大部分来自外地，大家相聚洛阳，在追逐创业梦想的路上，与洛阳共成长。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员叶帅 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605