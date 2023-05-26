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路宽：追逐创业梦想 与洛阳共成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:32
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　　“我们的团队成员来自全国各地，为了同一个梦想相聚在洛阳。”在洛阳理工学院国家大学科技园，36岁的路宽带领他的创业伙伴们逐梦前行。

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　　2020年，三门峡小伙儿路宽来到洛阳寻找机遇，在洛阳理工学院国家大学科技园的支持下，成立了河南洛科信息技术有限公司。经过几年努力，公司发展成为一家专注于计算机视觉、深度学习、机器学习等人工智能技术应用与开发的国家高新技术企业，拥有发明专利等知识产权20余项，与数十家企业和高校建立了良好合作关系，年营业额达1200万元。

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　　创业路上，“洛科人”队伍不断壮大，公司50余名员工大部分来自外地，大家相聚洛阳，在追逐创业梦想的路上，与洛阳共成长。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员叶帅 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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