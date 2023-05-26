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洛阳跟班学习干部到深圳巴士集团学习转型发展经验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:29
深圳马路上的公交车

　　从深圳盐田大梅沙海滨栈道出发，乘公交车沿盘山公路一路前行，雨雾绕着绿屏，浓云围住山隘，风景美不胜收。

　　今年6月，深圳巴士集团股份有限公司(简称深圳巴士集团)第二分公司的云海专线C线一开通运营，立刻成为网红专线，吸引不少深圳市民前去打卡，坐上公交车欣赏沿途美景。

　　云海专线正是深圳巴士集团探索市场化运营的生动体现。

　　深圳巴士集团成立于1975年，是以公共交通为主业，以旅游运输、汽车租赁、场站建设、物业管理、新能源充电运营、智慧交通等业务为支撑的全牌照一体化公交产业集团，是目前国内公交企业中业绩好、管理水平高的公交企业之一。

　　深圳巴士集团如何实现持续健康发展？洛阳公交集团人力资源部副部长郎敏洁带着这一问题，来到深圳巴士集团第二分公司开展跟班学习。

　　“在财政补贴无法有效覆盖运营成本、公交客流趋于下滑的行业大背景下，深圳巴士集团给出了自己的解题思路。”郎敏洁表示，即坚持“公益性+市场化”两条腿走路，以市场化收益反哺公益，实现两者良性互动。

　　郎敏洁进一步解释，多年来，公交票价一直保持低位运行态势，远远无法满足日常运营所需。为破解这一难题，深圳巴士集团在优化运行线路、推出定制公交、创新服务等方面采取了很多有效举措。

　　深圳巴士集团一方面强化与地铁站点的接驳，解决乘客下地铁到回家的“最后一公里”问题；另一方面，针对地铁无法深入的地区及群众有强烈出行需求的地区，开发定制公交，满足群众工作、生活需求。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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