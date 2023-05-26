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洛阳雨过天晴 气温再度攀升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.07.04 08:24

　　昨天，降雨送清凉。今天，雨过天晴，气温再度攀升。

　　受此前降雨影响，我省部分地区有地质灾害气象风险。省自然资源厅、省气象局预计，3日20时至4日20时，省地质灾害气象风险预警达到黄色预警的地区为：三门峡南部，南阳西部、北部及南部局部，洛阳中部、西部及南部，平顶山西部及南部等地，发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。

　　市气象台根据最新气象资料分析，5日至10日我市将出现37℃以上的高温天气，个别乡镇气温将达40℃。高温来袭，请注意防暑。

　　气象部门提醒，高温来势汹汹，首先，建议大家尽量避免在中午前后进行长时间户外活动，如需外出应做好防晒工作，戴遮阳帽、穿透气防晒服等，避免晒伤。其次，高温会增加火灾风险，在使用空调等大功率家电时，不要超负荷用电，以防电线过热引起火灾。

　　最近几天天气预报

　　今天：多云到晴天，西北风4级到5级，气温21℃到34℃。

　　明天：晴天间多云，偏南风2级到3级，气温22℃到37℃。

　　6日(周四)：多云间晴天，午后部分山区有雷阵雨，气温23℃到37℃。

　　7日(周五)：多云转晴天，气温25℃到38℃。

　　8日(周六)：晴天间多云，气温25℃到38℃。

　　9日(周日)：晴天到多云，气温26℃到38℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 吴雯怡)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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