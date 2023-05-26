隋炀帝的浮桥，被裴仁基毁了

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

近日，洛阳征集热心市民参与研讨天津桥规划设计方案，引起了不少人的关注。

天津桥位于隋唐洛阳城中轴线上，是著名的“七天建筑”之一。它横跨洛水，南接天街，北对端门，自隋至宋存在了500多年，是许多历史事件及王朝兴衰的见证者。

今天，人们期待着天津桥重新面世，借此机会，我们也来聊聊有关它的往事。

隋代天津桥，本是一座浮桥

从隋炀帝迁都洛阳算起，天津桥的历史有1400多年了。

当初，宇文恺奉命营建洛阳城，他引洛水穿城而过，洛水就像天上的银河一样，河上架起浮桥，取名“天津”，以连接洛水两岸的宫城、皇城及里坊区。从此，天津桥的名字便与这座城、这条河紧密相连。

隋代建成的天津桥，本是一座浮桥。

唐人杜宝在《大业杂记》中记载：“洛水有天津浮桥，跨水长一百三十步。”也就是说，天津桥的长度为200米左右。桥北有黄道渠，桥南有重津(也作皇津、星津)渠，渠上分别有桥，不过规模都逊于天津桥。

在《元和郡县图志》中，唐人李吉甫对天津浮桥进行了详细描绘。他说：“隋炀帝大业元年初造此桥，以架洛水。用大缆维舟，皆以铁锁钩连之。南北夹路，对起四楼，其楼为日月表胜之象。”至于桥名的由来，他引用《尔雅》解释为：“‘箕、斗之间为天汉之津’，故取名焉。”

隋炀帝在营建洛阳城的同时，又从西苑“引谷、洛水”为源头，以洛阳为中心开凿南北大运河。天津桥横跨在距源头不远的洛水之上，堪称隋唐大运河上“第一桥”。

运河修通后，隋炀帝亲率大军，三征辽东，结果以失败告终。隋朝末年，农民起义爆发。瓦岗军攻入洛阳，与隋将王世充在天津桥边展开激战，并放火烧毁了天津桥。

这是天津桥第一次被毁。不久，隋朝灭亡。

唐代以洛阳为东都，将天津桥改建为石柱桥，并屡次进行加固改造。唐玄宗开元年间，重津桥被拆毁，与天津桥合为一桥，以加大桥墩间距来削弱水势。然而，自唐至宋，天津桥仍多次被暴涨的洛水冲毁。

北宋初年，朝廷重修天津桥，以巨石为桥墩，“高数丈，锐其前以疏水势”。宋徽宗政和四年(公元1114年)，北宋河南府又重修天津桥，且“依赵州石桥修砌”。

这大概是天津桥历史上的最后一次大规模重修。后来，它渐渐淡出了人们的视线，直到2000年，考古工作者在洛阳桥西发现了天津桥的石砌桥墩。

毁桥的裴仁基，是个什么人

前文说到，天津桥第一次被毁，是在隋朝末年。

据《隋书》记载，大业十三年(公元617年)，农民起义愈演愈烈，隋炀帝流连江都(今扬州)，不敢北返，命隋将王世充镇守洛阳。当时，瓦岗军首领李密遣大将裴仁基、孟让等前来攻城，双方在天津桥边展开激战，最终王世充落败。孟让毁了外郭城，放火烧丰都市，裴仁基则“烧天津桥，遂纵兵大掠”。

烧毁天津桥的裴仁基，究竟是个什么人？

他出身河东裴氏，本是隋朝良将，对隋炀帝忠心耿耿。然而，隋炀帝到江都一去不返，还让他在虎牢关抗击李密，时间一久，他的处境就变得微妙起来。

裴仁基不怕打仗，可是怕受监察御史萧怀静的牵制。李密发现二人不和，便让人去招降裴仁基。就这样，裴仁基和儿子裴行俨都加入了瓦岗军，并追随李密攻打隋将王世充。

王世充也不是吃素的。裴仁基烧毁天津桥后，纵兵在城中抢掠财物，王世充率隋军趁乱出击，结果反败为胜，最终在邙山大败李密。李密仓皇逃回洛口，裴仁基父子等瓦岗军将领则不得已降了王世充。

刚开始，王世充对裴仁基父子礼敬有加，还把自己的侄女嫁给了裴行俨。唐武德二年(公元619年)四月，他废黜皇泰主杨侗，在洛阳城中自立为帝，建国号郑，并任命裴仁基为礼部尚书，裴行俨为左辅大将军。

裴行俨骁勇善战，是小说《说唐全传》中裴元庆的原型，人送外号“万人敌”。王世充忌惮他的威名，双方渐渐心生嫌隙。当年五月，裴仁基决定与儿子裴行俨、尚书左丞宇文儒童等数十人谋反，刺杀王世充，复立杨侗为帝。

可是，还没开始行动，他们就被人告发了。王世充怒不可遏，不仅杀了裴仁基、裴行俨、宇文儒童等人泄愤，还将他们夷灭三族。

罗士信和裴仁基曾同为瓦岗军将领，后来归降唐朝。唐武德四年(公元621年)，他随李世民平定洛阳后，念及裴仁基对自己的知遇之恩，将其收葬于邙山。至于宇文儒童，人们只要知道他是宇文恺的儿子就够了。

他是裴仁基之子，名叫裴行俭

裴仁基有两个儿子，他被夷灭三族时，幼子裴行俭尚在襁褓之中，因此幸免于难。

长大后，裴行俭进入弘文馆读书，并在唐贞观年间以明经入仕，担任左屯卫仓曹参军。就在这个时候，他得到了名将苏定方的赏识。

苏定方称“吾用兵，世无可教者，今子也贤”，将自己的用兵之术悉数传授给了裴行俭。不过，裴行俭是儒生，平生以书法见长，又因知人善任而长期掌管吏部，很少有机会外出打仗，建功立业。

就在他步入晚年时，机会终于来了。

据《资治通鉴》记载，调露元年(公元679年)二月，唐高宗在洛阳得到消息，吐蕃赞普去世了。当时吐蕃叛唐，与西突厥勾结入侵安西，唐高宗便命裴行俭趁机攻打吐蕃。裴行俭认为时机不到，不能打草惊蛇。

当时，波斯萨珊王朝已经灭亡，波斯王子还在大唐为质。裴行俭提议将其册立为波斯王，送其回去复国，这样途经吐蕃和西突厥时可以见机行事，兵不血刃平定叛乱。

这年夏天，裴行俭和副手王方翼奉使西行，果然出其不意地生擒了西突厥首领都支，并将碎叶城(在今中亚吉尔吉斯斯坦境内)设为安西四镇之一。

裴行俭将都支押回洛阳献俘，唐高宗高兴地为他设宴庆功，说：“卿有文武兼资，今授卿二职。”遂擢裴行俭为礼部尚书，兼检校右卫大将军。三年后，裴行俭因病去世。

据《旧唐书》等记载，裴行俭去世时，家中几个孩子都未成年，幼子裴光庭只有5岁。唐高宗特意让太子挑选官员，管理裴家事务，直到裴行俭的孩子能够自立。后来，裴光庭娶武三思之女为妻，还在唐玄宗开元年间成了名相。

裴行俭有两个女儿，一个嫁给了王勃的兄长王勮(音同剧)，一个嫁给了“模棱宰相”苏味道。苏味道家住洛南宣风坊，后在神龙政变中被贬眉州(今四川眉山)，是北宋苏东坡的第十一世祖。(洛报融媒·洛阳网首席记者 张广英)