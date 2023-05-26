梁志华：从洛阳走出的国际象棋大师

在刚刚落幕的省十四运会国际象棋比赛上，洛阳代表队喜获二等奖。本次比赛的裁判长梁志华以其专业的执裁能力受到各方好评。鲜有人知的是，这位与国际象棋相伴40年的国际级裁判，是土生土长的洛阳人，曾在37年前代表洛阳夺得省六运会国际象棋女子冠军。

梁志华（左一）

在刚刚落幕的省十四运会国际象棋比赛上，洛阳代表队喜获二等奖。本次比赛的裁判长梁志华以其专业的执裁能力受到各方好评。鲜有人知的是，这位与国际象棋相伴40年的国际级裁判，是土生土长的洛阳人，曾在37年前代表洛阳夺得省六运会国际象棋女子冠军。

“10年没有回家乡洛阳了，很多路都不认了。”见到记者，梁志华兴致勃勃打开了话匣。梁志华现为中国国际象棋协会竞赛委员会副主任，她1970年出生于涧西区，父母在一所高校工作。1983年，正在上初中的梁志华接触到了国际象棋，一下子就迷上了这项有趣的运动。利用每天课后的时间，梁志华学得异常投入，不到一年，成绩就突飞猛进。凭借优异的表现，她在15岁进入省队，开始职业选手生涯。

1986年，在洛阳举办的河南省第六届运动会上，国际象棋首次成为比赛项目。不到16岁的梁志华代表洛阳队出战，一举夺得女子项目冠军。这是洛阳国际象棋的高光时刻，自那以后的36年间，国际象棋一直没能再入选省运会。在省队的生活是充实而辛苦的，每天要进行8个小时的专业训练。“下棋、吃饭、睡觉。每下完一盘棋，比踢完一场足球赛还累。”梁志华说，出于热爱，她从没想过放弃。19岁那年，她获得中国分区赛的第三名，赢得国际象棋“国际棋联大师”称号。

1989年至1992年，梁志华参加了国家集训队。1992年，她代表河南参加全国国际象棋团体锦标赛，击败了新科“世界棋后”谢军领衔的北京队，为河南夺得女子团体冠军。1993年，因项目调整，梁志华来到广东发展，并在2001年举行的全国国际象棋团体锦标赛上，击败了一号种子诸宸，后者于当年夺得女子世界冠军。两次击败“世界棋后”，回忆起这些颇具传奇的经历，梁志华笑着将其归结为运气，强调享受下棋、比赛的过程更为重要。

退役后，梁志华把更多精力投入到赛事组织保障和人才培养工作当中。2007年至2018年，作为澳门队的教练，她带队参加全球国际象棋赛事，足迹遍及30多个国家和地区。近年来，她在大学开设国际象棋课程，并以裁判长的身份参加全国、亚洲级赛事，即将开始的杭州亚运会上也将看到她的身影。

“国际象棋在我国属小众项目，不过这些年得到了长足的发展。回到家乡洛阳看到这些可喜的变化，我感到很欣慰。”梁志华说，作为益智类游戏的一种，国际象棋可以培养人的大局观，能磨炼人的意志，提高青少年的思维能力，益处良多。

前不久，中国男子棋手丁立人勇夺国际象棋世界冠军，极大振奋了中国棋界。梁志华说，洛阳国际象棋的发展潜力巨大，相关机构可与高校开展合作，培养优秀的师资力量，同时深入开展国际象棋进校园活动，促进该项目的普及发展。

“今后，我会常回洛阳看看，尽己所能，在赛事组织与策划，专业人才培养等方面给予支持和建议，相信洛阳国际象棋的明天一定会越来越好。”梁志华充满期待地说。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 田好 涂晓洛 文/图)