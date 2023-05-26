实施创新驱动 打造智慧矿山

昨日，在位于西工区中弘凤凰谷产业园的洛阳南意测控科技有限公司，工作人员正在测试矿山设备综合自动化管控平台。
昨日，在位于西工区中弘凤凰谷产业园的洛阳南意测控科技有限公司，工作人员正在测试矿山设备综合自动化管控平台。
昨日，在位于西工区中弘凤凰谷产业园的洛阳南意测控科技有限公司，工作人员正在测试矿山设备综合自动化管控平台。
该公司是一家专业从事大数据分析、云计算、智能感知、自决策控制、综合传感及视觉测控类产品研发、生产、销售和技术服务的高科技企业。近年来，该公司不断进行技术升级，推动技术创新，研发出具有突破性、创新性的高性价比矿山相关产品，依托洛阳智能装备的区域优势，整合国家机械设计总院、华中理工大学、河南科技大学等科研资源，致力于打造数字化、透明化、智能化的绿色矿山。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 葛超 摄）
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