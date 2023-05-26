洛阳最新风险预警！涉及这些地方

今日，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警。 今日，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下： 洛阳市地质灾害气象风险预警

(2023年7月3日 第13期)

洛阳市自然资源和规划局 河南省第一地质矿产调查院有限公司 一、区域地质灾害气象风险预警 2023年7月3日20时至7月4日20时： 地质灾害黄色预警地区：汝阳县大部、宜阳县大部、栾川县各乡镇、伊川县大部、洛宁县大部、嵩县各乡镇、新安县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 二、镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、宜阳县、栾川县、伊川县、洛宁县、嵩县、新安县(7个县)。 1、汝阳县：靳村乡、柏树乡、陶营镇、城关镇、付店镇、三屯镇、内埠镇、王坪乡、大安工业园区、十八盘乡、刘店镇、蔡店乡、小店镇。 2、宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、城关镇、花果山乡、上观乡、白杨镇。 3、栾川县：各乡镇。 4、伊川县：平等乡、鸦岭镇、半坡镇、白沙镇、高山镇、城关街道办事处、鸣皋镇、白元镇、葛寨镇、酒后镇。 5、洛宁县：上戈镇、下峪镇、底张乡、兴华镇、陈吴乡、故县镇、赵村镇、罗岭乡、景阳镇。 6、嵩县：各乡镇。 7、新安县：北冶镇。 三、防范建议 1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。 2023年7月3日 ⑥