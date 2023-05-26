暑假来临，洛阳交警发布安全提醒

孩子们盼望已久的暑假来了，但假期交通安全不能忽视。近日，洛阳交警部门公布两起相关交通事故典型案例，并对家长和孩子们发出安全提醒。

孩子们盼望已久的暑假来了，但假期交通安全不能忽视。近日，洛阳交警部门公布两起相关交通事故典型案例，并对家长和孩子们发出安全提醒。

交警部门公布的案例显示，近日，在孟津区会盟大道某医院内，一辆二轮电动车在转弯时，车上的一名男童不慎跌落车外，当时因遭到另一辆车碾压，致使男童受伤；在宜阳县G343国道上，一辆小轿车与同向前方一辆载人三轮电动车追尾，造成两人受伤，其中一人为未成年人。

就暑期交通安全问题，交警部门对广大家长和孩子们作出如下提醒：

步行时走人行道，过马路走人行横道，保证安全快步通过；不在道路上嬉戏、打闹、突然掉头折返，不在走路时看书、看手机，红灯停、绿灯行。

要远离车辆“视线盲区”，乘汽车时系好安全带，乘摩托车戴好安全头盔，幼儿乘车建议使用安全座椅；乘车时不将头、手伸出车窗外，下车开门时要注意观察后方车辆和行人，确保安全后再开门。

切勿将机动车交给未取得驾驶证的学生驾驶；驾驶电动自行车时要佩戴好安全头盔，未满16周岁的学生不得驾驶电动自行车。

严禁搭乘报废、无牌、无证车辆和超员、货运、农用等非客运车辆。家长要以身作则，带头自觉遵守交通法规。

如遇交通事故，要迅速拨打110报警，有人员受伤要拨打120及时抢救伤者，并做好现场警示与安全保护。发生交通事故后，如遇司机驾车逃逸的，要尽量记住肇事逃逸车辆的车型、车牌号码、车身颜色、特征和逃跑方向。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 文/图)