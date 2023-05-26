紧急提醒！故县水库开闸泄洪 洛河水势将明显上涨

3日，记者从黄河水利委员会故县水利枢纽管理局获悉，即日起，故县水库以200立方米每秒左右流量泄洪，确保水库安全运行。

3日，记者从黄河水利委员会故县水利枢纽管理局获悉，即日起，故县水库以200立方米每秒左右流量泄洪，确保水库安全运行。 3日，记者从黄河水利委员会故县水利枢纽管理局获悉，即日起，故县水库以200立方米每秒左右流量泄洪，确保水库安全运行。 据介绍，受故县水库坝址上游降雨影响，水库水位略有抬升，故县枢纽局防指办公室第一时间向下游各级防指办公室发出泄洪通知。当日10时整，水库泄洪闸准时开启，水库转入泄洪运行模式。 开启泄洪闸后，故县枢纽局在做好工程现场、设备巡查的同时，进一步加强运行值班管理，排查工程设备设施隐患，密切关注水情、雨情变化，按照黄河防总调度指令，适时调控闸门开度，保证枢纽工程运行安全与效益充分发挥。 故县水库开闸泄洪后，洛河水势将明显上涨。为确保水库泄洪安全，市防汛抗旱指挥部要求辖区属地部门加密洛河沿岸流动巡查力度，及时劝离进入河道警示区内的群众，严禁在河道两岸逗留、游玩、钓鱼，避免发生意外事故。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 贾宇霞 文/图）