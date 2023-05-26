提醒！洛阳博物馆夜场开放时间有变

今日，“洛阳博物馆”微信公众号发布公告称，即日起每周夜间开放时间调整为：每周六17：00至20：00，19：30停止入馆。
今日，“洛阳博物馆”微信公众号发布公告称，即日起每周夜间开放时间调整为：每周六17：00至20：00，19：30停止入馆。
今日，“洛阳博物馆”微信公众号发布公告称，即日起每周夜间开放时间调整为：每周六17：00至20：00，19：30停止入馆。之前开放时间为每周五、周六17：00至20：00。具体内容如下：
洛阳博物馆调整夜场开放时间公告
亲爱的观众朋友们：
为更好地满足博物馆夜场开放需要，从即日起每周夜间开放时间调整为：
每周六17：00至20：00，19：30停止入馆。其他参观事项不变。
祝您参观愉快！
洛阳博物馆
2023年7月3日
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