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提醒！洛阳博物馆夜场开放时间有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳博物馆”微信公众号 2023.07.03 17:07

　　今日，“洛阳博物馆”微信公众号发布公告称，即日起每周夜间开放时间调整为：每周六17：00至20：00，19：30停止入馆。之前开放时间为每周五、周六17：00至20：00。具体内容如下：

洛阳博物馆调整夜场开放时间公告

亲爱的观众朋友们：

　　为更好地满足博物馆夜场开放需要，从即日起每周夜间开放时间调整为：

　　每周六17：00至20：00，19：30停止入馆。其他参观事项不变。

　　祝您参观愉快！

　洛阳博物馆
2023年7月3日
 
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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