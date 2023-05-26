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提醒！洛阳市启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 14:33

　　今天上午，洛阳市水利局启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

　　根据气象部门报告，目前洛阳市栾川、嵩县、伊川、宜阳的部分乡镇已出现50毫米以上的强降水，预计今天白天到夜里洛阳市降水持续。受强降雨影响，可能造成山洪灾害、中小河流洪水。

　　按照《洛阳市水利局水旱灾害防御应急预案》有关规定，经研究，洛阳市水利局决定于7月3日8时30分起，启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

　　通知要求，洛阳市水利系统各单位要高度重视，主要领导靠前指挥，严密监测雨情水情，加强会商研判调度，强化监测预报预警，坚决落实“叫应”机制，做好抢险支撑准备，突出抓好山洪灾害、水库、淤地坝、中小河流等重点区域和薄弱环节安全防范；各级防汛责任人要坚守岗位、履职尽责，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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