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多次酒后驾车，他“醉”不可恕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 09:27

　　两次在驾驶证实习期内酒后驾车，其中一次醉驾；一次无证酒驾……近日，我市交警部门公布了这样一起典型案例，张某某多次因酒后驾车被查，成了反面典型。

　　今年5月12日晚，张某某驾驶小型轿车行驶至栾川县幸福东路双龙桥路口时，因涉嫌酒后驾车，被执勤交警查获。经抽血鉴定，其血液中的酒精含量为188.1毫克/100毫升，系醉酒驾驶机动车，且其驾驶证尚在实习期内，涉嫌危险驾驶罪。

　　经进一步核查，交警发现，张某某已不是第一次酒后驾车。早在2016年12月9日，张某某就因饮酒驾车被交警查处，并且张某某当时的驾驶证还在实习期内。最终，他被处以罚款1500元，记12分，驾驶证被吊销。另一次是在2020年12月25日，张某某酒后驾驶小型轿车上路被交警查获，因酒后无证驾驶机动车被处以罚款，行政拘留5日。

　　张某某抱着侥幸心理多次酒后驾驶机动车，受到了法律的严惩。以张某某为例，交警详细介绍了多次酒后驾驶机动车的违法成本。

　　●1次饮酒驾驶机动车：驾驶证记12分并暂扣6个月，罚款1000元至2000元。

　　●2次饮酒驾驶机动车：吊销驾驶证，罚款1000元至2000元，拘留10日以下。

　　●醉酒驾驶机动车：吊销驾驶证，追究刑事责任，5年内不得重新取得驾驶证。

　　●饮酒驾驶营运机动车：吊销驾驶证，罚款5000元，拘留15日以下，5年内不得重新取得驾驶证。

　　●醉酒驾驶营运机动车：吊销驾驶证，追究刑事责任，10年内不得重新取得驾驶证，重新取得驾驶证后不得驾驶营运机动车。

　　●饮酒、醉酒驾车发生重大交通事故，构成犯罪的：吊销驾驶证，追究刑事责任，终身禁驾。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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