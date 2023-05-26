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送给朋友的财物能要回吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 09:27

　　一名男大学生说“谁给我买苹果手机，我就和谁在一起”，有个女生真的给他转钱买了苹果手机。后来，两人产生矛盾，女生要求男生还钱被拒。近日，记者从孟津区人民法院获悉，法院审理后判决男生返还女生相应款项。

　　小静和小伟是大学同学。2021年9月，双方合租同一套房屋。当年10月31日晚间至次日凌晨，两人通过微信聊天。对话中，小伟说“谁给我买苹果手机，我就和谁在一起”，小静说“我喜欢你，我给你买”。

　　2021年11月15日，小静向小伟微信转账13000元，小伟遂托朋友以低于市场价格的价钱，购买了两部苹果手机，每部8300元，总价16600元，余款是他自筹的。

　　后来，两人发生矛盾，小静要求小伟返还购买手机的差价4700元。小伟不肯，认为该笔钱是赠与，并称小静曾提出共同旅游，而该笔费用系利益交换。小静认为小伟侵犯了其合法权益，遂将其诉至孟津区人民法院。

　　法官表示，赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。赠与可以附义务，受赠人应当按照约定履行义务。结合本案原告、被告多份聊天记录，被告虽有过“买手机就在一起”的言论，但原告并未向被告足额转账用于购买两部手机的金额，且被告亦确认双方之间由被告带原告旅游并承担旅游费用的约定是“利益交换”，足以说明双方的真实意思表示系附条件的赠与。原告向被告转账的13000元，主要系付其个人的手机款，多余部分用于补充被告的手机款，但附条件即由被告带原告旅游并承担旅游费用。因不可抗力因素旅游未能成行，后双方产生矛盾，被告已不可能履行双方约定的旅游义务。因此，法院最终判决被告返还原告4700元。

　　法官说，民事活动应遵循自愿、公平、等价有偿和诚实信用原则。本案中，被告明知双方均为在校学生，无独立经济能力，其与原告聊天时所说的“买手机就在一起”等言论，违背了与他人交往时真诚、守信、公平等公序良俗，也与我国倡导的社会主义核心价值观相悖。

　　-相关链接

　　赠与必须附条件吗？

　　《中华人民共和国民法典》第六百六十一条规定：赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。

　　《中华人民共和国民法典》第六百六十二条规定：赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担赔偿责任。

　　赠与可以撤销吗？

　　《中华人民共和国民法典》第六百六十三条规定：受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与。

　　(一)严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；

　　(二)对赠与人有扶养义务而不履行；

　　(三)不履行赠与合同约定的义务。

　　赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马蓓蓓 李慧慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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