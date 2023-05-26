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1960年，他考上了全国最好的大学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 09:27
田学甫老人在看《北大人》

　　眼下，高考成绩已经公布，广大考生忙着填报志愿，选择自己心仪的院校和专业。87岁的田学甫老人毕业于北京大学化学系，作为20世纪60年代的大学生，他当年是如何选择院校和专业的？近日，田学甫老人讲述了他的报考故事。

　　学习刻苦，他晚上做梦都在背公式

　　田学甫是从黎明化工研究设计院有限责任公司退休的，现住在王城大道与邙岭大道交叉口附近的黎明小区。

　　近日，记者来到田学甫老人家里看到，桌上放着“北京大学化学系1960级毕业40周年纪念”水杯，角落里堆放着《北大人》期刊等。纪念水杯有一对，一个是田学甫老人的，他送给了自己的孙女，另一个是其老伴儿李彩云的。说起自己的求学之路，田学甫老人感慨万千：“我是农村娃，通过上学改变了命运。”

　　田学甫的老家在南阳，因家庭贫困，他12岁才上学。1957年，他以优异的成绩考上了南阳最好的高中。他学习很刻苦，就连晚上做梦都在背物理、化学公式。他的成绩比较稳定，一直名列前茅。他说，那时，大家发自内心地渴望学习知识，希望通过知识改变命运。

　　在田学甫老人的记忆里，高中生活很苦，学生除了学习，还要劳动。白天学习、晚上劳动是很多学生的常态。此外，每月伙食定量，男生每月32斤粮食，女生每月29斤粮食，田学甫每天都吃不饱。不过，令他感动的是，有些女生吃不完会将粮食分给他。

　　借来牛车，拉着生病的同学去考试

　　在那个年代，高考对于很多人来说高不可攀。可以说，能一路坚持下来参加高考的学生，都是经过命运洗礼后留下的“幸存者”。田学甫老人记得，1960年高考是在7月。考试前，他和其他同学一样，压力很大、感到焦虑。“我对自己的学习成绩还是有信心的，但我写字速度慢，担心答不完题。”他说。

　　“该考试了，班里有不少同学因压力太大病倒了。”田学甫说，他就读的学校在城东头，高考考场在城西头，作为班长的他从村民家借来牛车，拉着生病的同学去考试。

　　7月的天很热，从窗外传来聒噪的蝉鸣声。不知是天太热，还是太紧张，田学甫刚坐进考场就热得汗流浃背。不过，当他拿到试卷后心里一阵窃喜。“一看题目我就不紧张了，都会做。”田学甫老人回忆起当年参加高考的一幕，笑了起来。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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