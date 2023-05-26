洛阳市启动防汛四级应急响应

今日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布关于启动市级防汛四级应急响应的通知。 今日，洛阳市防汛抗旱指挥部发布关于启动市级防汛四级应急响应的通知。 据气象部门报告，目前我市栾川、嵩县、伊川、宜阳的部分乡镇已出现50mm以上的强降水，预计今天白天到夜里我市降水持续，建议启动防汛四级应急响应。按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，市防指决定于7月3日8时30分启动市级防汛四级应急响应。 通知要求各级党委、政府要高度重视，特别是本轮强降雨涉及的县区，要认真执行市委、市政府主要领导工作部署和要求，加强会商研判，第一时间发布预警信息，突出抓好山洪灾害、地质灾害、病险水库、中小河流、尾矿库、淤地坝、挡水坝等薄弱环节防范，强化城市内涝、轨道交通、立交桥、涵洞、隧道、地下空间管控，严格按照关、降、停、撤、拆“五字要诀”的要求，做好灾害应对和人员转移避险工作。各级防汛责任人立即上岗到位，24小时值守；各级抢险救援队伍严阵以待，确保险情早发现、早报告、早处置，确保人民群众生命安全，最大程度减轻灾害损失。⑥