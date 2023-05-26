洛阳市安全生产应急救援中心：“这些防汛救援装备，可是我们的宝贝”（防汛，我们在行动）

为电力设备充电、为油气设备加油、调试设备……6月29日，在位于伊滨区的市安全生产应急救援中心，中心主任朱志强正带领救援队员，对防汛救援装备进行检修维护。“这些防汛救援装备，可是我们的宝贝。”朱志强说。

为电力设备充电、为油气设备加油、调试设备……6月29日，在位于伊滨区的市安全生产应急救援中心，中心主任朱志强正带领救援队员，对防汛救援装备进行检修维护。“这些防汛救援装备，可是我们的宝贝。”朱志强说。

市安全生产应急救援中心担负着全市煤矿、非煤矿山、森林的防(灭)火、防汛抗旱、危险化学品事故及地质灾害事故等多项救援任务。自入汛以来，朱志强结合防灾减灾重点，积极组织队员开展训练，做好防汛应急准备，防汛救援装备的检修维护就是其中重要一项。

“城市排涝车、应急抢险运水车、应急保障净水车、移动应急照明灯塔、远距离救生抛投器、无人机……”朱志强对这些防汛救援装备如数家珍。去年5月，豫西应急物资储备基地(洛阳应急物资储备中心)揭牌后，这些装备陆续“进驻”，还在后来的防汛工作中派上了大用场。

朱志强回忆，去年7月，孟津区排污管道有一处损坏，造成排水渠水量上升，可能影响周边群众。接到市应急指挥中心的指令后，朱志强立即率领救援队员冒雨奔赴现场。“到现场时，我们发现水位急速上涨，即将到达红线。我们立即投入6台抽水泵抽水。”朱志强说，经过4天紧张救援，险情终于消除。

在长期的防汛工作中，朱志强深刻体会到防汛救援装备的重要性。除了平时开展的5公里、单杠、爬绳等体能训练，他还要求队员每天走进物资储备中心，对装备进行保养维护，并定期开展防汛演练，确保一旦发生险情能立即投入使用。6月28日，朱志强率领队员参加了全市防汛应急救援装备实操演练，现场检验设备运行情况。

经过不断训练，朱志强和队员们已经十分熟悉各类防汛救援装备的用途和使用方法。“遇到险情，我们能够迅速集结队伍，带齐防汛救援装备赶赴现场救援，为平安度汛做好保障。”朱志强说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王新欢 文/图）