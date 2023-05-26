地铁夜间免费首日，客流量增长明显

7月1日至8月31日，洛阳地铁开展对夜间乘客、学生乘客免费的活动。7月1日19时后，记者走访多个站点发现，洛阳商圈站、景点站客流量增长明显。

7月1日至8月31日，洛阳地铁开展对夜间乘客、学生乘客免费的活动。7月1日19时后，记者走访多个站点发现，洛阳商圈站、景点站客流量增长明显。

7月1日19时后，记者在多个地铁站点看到，站点客流量明显增加，现场井然有序，工作人员对进站乘客提醒“现在乘车免费”，并引导乘客使用App或微信小程序扫码进站。在周王城广场站、青年宫站，不少乘客走出地铁站后，直奔西工小街、丽景门、洛邑古城等地，品美食、赏夜景、逛夜市，感受夜经济带来的活力。

记者从市轨道交通集团获悉，7月1日19时至营业结束，洛阳地铁1号线进站客流量为3.25万人次，环比上周六增加74.34%,占全日进站客流量的36.47%；洛阳地铁2号线进站客流量为1.68万人次，环比上周六增加44.81%,占全日进站客流量的29.61%。

毗邻交通枢纽、商圈、景点的地铁站客流量增长明显。以青年宫站为例，7月1日客流量达到1.82万人次，而其6月日均客流量为1.16万人次。作为换乘站的解放路站，7月1日的客流量达到了2.98万人次，而其6月日均客流量为1.56万人次。

有市民担心，恰逢暑期，在乘车优惠政策影响下，地铁乘客变多后会不会出现拥堵？市轨道交通集团相关工作人员表示，为应对客流量激增情况，该集团提前采取了多项措施，在执行正常运行计划的基础上，时刻关注客流量变化，提前增加人员、调配物资，出现较大客流量时及时开启双通道安检进站和人员支援保障工作。同时，组织员工志愿者在解放路站等重点车站进行出行指引、客流疏导，保障乘客出行安全、有序。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 马庆祥 文/图)