洛阳铭圣测控：加快技术攻关 提升核心竞争力

近日，在洛阳铭圣测控科技有限公司，工作人员正在对一批汽车行业用精密测量设备进行组装、检测。 近日，在洛阳铭圣测控科技有限公司，工作人员正在对一批汽车行业用精密测量设备进行组装、检测。 该公司位于中南高科·洛阳智能装备创新港，是一家致力于高精密测量设备研发与制造的高新技术企业，是河南省科技小巨人企业和洛阳市专精特新企业。近年，该公司加快技术攻关和新品研发，提升企业核心竞争力，多款气电电子柱、电感电子柱、多通道测量气电测微仪等产品测量精度处于行业领先地位，产品广泛应用于汽车、空调、轴承、航天等行业领域。（洛报融媒·洛阳网记者 鲁博 摄）