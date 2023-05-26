“资本运作培训县区行”首场活动举行

按照市委部署要求，昨日，“资本运作培训县区行”首场活动在涧西区举行。

按照市委部署要求，昨日，“资本运作培训县区行”首场活动在涧西区举行。

此次培训邀请江苏省南通市政协专职常委、一级调研员张乃华作《资本运作专题——金融服务高质量发展》专题辅导。他围绕金融的基本概念、最新金融形势、当前金融工作重点三个方面，结合南通市在资本运作方面的经验做法和典型案例，为广大干部进行了系统深入讲解。

市委高度重视党员干部资本运作能力，提出要积极借鉴先行地区资本运作的经验做法，切实提升运用资本推动发展的能力，善于运用资本市场和市场化手段拓宽融资渠道，更好促进经济社会高质量发展。市委组织部牵头组织开展“资本运作培训县区行”活动，将坚持问题导向、任务牵引，改变以往集中培训模式，在充分调研基础上，把准县区在资本运作上的难点、堵点，开展定制化课程、分众化培训，用“绣花”功夫办培训，把培训成效转为高质量发展的成效。首期培训结束后，我市将在各县区继续开展此项活动。

市委组织部相关负责人介绍，我市还将选聘一批学术功底深厚、金融视野开阔、投资实践丰富、善于开拓创新的资本运作专家，组建全市资本运作专家智库，并为各县区选派资本运作专家服务组。专家组将在项目一线“把脉问诊”，集中解决各县区在资本运作方面的突出问题，在工作一线通过实践培训干部，提升其资本运作能力。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 韩雷）