杨贵强：从“最可爱的人”到“最美城管人”

1日早8时，市城市管理执法支队违停外勤大队负责人杨贵强到岗。当天，他带领10余名队员冒着高温在城市区主次干道开展常态化违停治理、服务进城瓜农果农等工作。

【人物档案】

姓名：杨贵强

年龄：55岁

入党时间：1990年12月

工作岗位：市城市管理执法支队违停外勤大队负责人

1日早8时，市城市管理执法支队违停外勤大队负责人杨贵强到岗。当天，他带领10余名队员冒着高温在城市区主次干道开展常态化违停治理、服务进城瓜农果农等工作。

2004年，杨贵强从部队转业，投身我市城市管理事业。在近20年的城管工作生涯中，他始终不忘初心使命，践行了一名共产党员的使命和担当。

在今年高考期间的“爱心护考”行动中，杨贵强带领队员在执法车辆上张贴“有困难 找城管”醒目文字，考生及家长招手即停，有求必应，受到广大考生和家长及社会各界的广泛赞誉。

2020年夏季的一天，城市区骤降暴雨，作为支队防汛抢险组的成员，杨贵强率先赶到积水点，冒雨站在没膝的水中，设置警示标志，疏导交通，提醒行人。之后，他带领党员队员组成突击队，连续奋战，对市区积水点进行改造升级，切实增强了城市防汛功能。

自担任违停外勤大队负责人以来，杨贵强长期在执法一线工作，先后管理过市属6个辖区的机动车和非机动车违停、市容市貌等工作，和同事一道优化城市管理惠民利企举措18项，发放机动车文明停车服务卡10万余张，尽心服务好瓜农果农，赢得群众称赞，也获得了洛阳“最美城管人”称号。

在单位，有急难险重任务，大家首先第想到的就是杨贵强。有同事问他：“老杨，你干工作这么拼命，图啥？”他总是微笑着说：“咱要对得起共产党员这个名头。”（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 文/图）