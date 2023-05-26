严查“鬼秤”就是维护民生（洛谭快评）

近期，我市市场监管执法人员采取随机选取地点、随机抽查商户的方式，对商家在用计量器具进行突击检查，以期让坑人“鬼秤”无处遁形，引发叫好一片。

近期，我市市场监管执法人员采取随机选取地点、随机抽查商户的方式，对商家在用计量器具进行突击检查，以期让坑人“鬼秤”无处遁形，引发叫好一片。

小秤砣关乎大民生。达质足量、童叟无欺，本是做生意的基本原则。在现实生活中，有一些商人为了牟取利益，惯于耍一些缺斤短两的把戏，损害消费者权益。特别是不少人在面对“鬼秤”套路时，往往因金额不大或有“较真羞涩”心理而懒得计较，不仅让自己“退一步越想越气”，还在一定程度上助长了不良商贩的嚣张气焰，有不良商贩甚至还反过来指责消费者“大惊小怪”。不得不说，严查“鬼秤”，是维护消费者权益的必要之举。

同时，“鬼秤”横行还会严重影响城市营商环境和文明形象。这些年，我市聚焦发展文旅产业，着力塑造良好的城市形象，倘若“鬼秤”频现，难免被人“以点带面”，上升到民风、市风的层面。榜样不是没有，你看，淄博烧烤“大火”后，当地政府快速行动，禁止随意涨价、杜绝缺斤短两，商家也自觉遵守，有“打假网红”自带电子秤到当地市场“抓鬼”，结果无一家缺斤短两，有的甚至“多给了”。可以说，淄博持续火爆“出圈”，“诚信”二字功不可没。

一杆秤，一头连着民生民利，一头连着城市形象。我们必须行动起来，持续发挥各方合力、强化社会共治，形成消费者积极维护权益、社会团体助力、职能部门主动监管等多位一体的诚信计量运行机制，给广大市民和游客创造公平和谐的购物环境，不断提升洛阳城市文明形象。(洛谭)