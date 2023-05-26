“洛阳关键件”成功配套“全球首台”

“洛阳关键件”助力我国海上风电在高端装备制造能力、深远海海上风电施工能力上实现重要突破。近日，福建海上风电场全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组完成吊装，洛阳LYC轴承有限公司(简称洛轴)、洛阳新强联回转支承股份有限公司(简称新强联)为该项目提供轴承产品。

吊装现场(新华社发)

“洛阳关键件”助力我国海上风电在高端装备制造能力、深远海海上风电施工能力上实现重要突破。近日，福建海上风电场全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组完成吊装，洛阳LYC轴承有限公司(简称洛轴)、洛阳新强联回转支承股份有限公司(简称新强联)为该项目提供轴承产品。

其中，该海上风电机组的核心部件主轴轴承来自洛轴。

素有风机“心脏”之称的主轴轴承，是发电机和轮毂的核心连接传动件，承担着承受径向力、提高传动效率的关键功能。此前由于技术壁垒高、国产化率较低，相关产品国内市场曾长期被外国企业垄断。

在产品研制过程中，洛轴将行业领先的研发制造优势与用户使用经验相结合，在原材料选择、产品设计、工艺制造等方面反复进行设计论证，采用有限元分析等手段，在产品热处理、保持架制造、表面涂层等方面取得突破，解决了制约行业发展的“卡脖子”难题，最终形成企业独有技术，有效保证产品顺利落地，结束了我国不能研发制造此类高端产品的历史。

“作为开风电轴承国产化先河的企业，我们将继续紧跟风机行业发展趋势，与风机行业头部企业共同推动风电轴承国产化，加速推动我国大功率风机主轴轴承从‘并跑’到‘领跑’。”洛轴相关负责人表示。

目前，洛轴已在大兆瓦陆上风电轴承、海上风电轴承等高端产品领域实现了全系列、全覆盖。后续企业将持续加大大兆瓦风电轴承研发力度，有序提升产能、持续科研创新、巩固行业地位，用更多系列、更高品质的清洁能源产品，推动我国装备制造业高质量发展。

由于16兆瓦海上风电机组吊装对施工船舶要求很高，此次机组吊装应用了全球首艘2000吨级第四代海上风电安装平台“白鹤滩”号，其应用的回转支承(转盘轴承)由新强联提供。

在超大型回转支承(转盘轴承)的研发中，新强联实现了多项行业突破：在轴承保持架上首次采用悬浮式精确引导减摩擦结构，解决了滚子精确引导和低摩擦行业难题；在加工过程中通过改造铣齿机，解决了分段齿圈的粗加工难题……最终，凭借优异稳定的性能，新强联产品确保了16兆瓦海上风电机组吊装成功，为我国在海上风能领域实现技术突破提供了坚实保障。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 余柯 郝文路)