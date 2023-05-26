王世昌：默默坚守30多年的“地震人”

高温天气持续，王世昌闲不住，奔波忙碌于国家地震烈度速报与预警工程项目洛阳站点的升级改造工作。“站点投用后，将在地震发生第一时间通过手机、电视等终端发布预警信息，最大限度保障群众生命财产安全。”王世昌说。

【人物档案】

姓名：王世昌

年龄：58岁

入党时间：2002年12月

工作岗位：洛阳地震监测中心站运维室五级高工

高温天气持续，王世昌闲不住，奔波忙碌于国家地震烈度速报与预警工程项目洛阳站点的升级改造工作。“站点投用后，将在地震发生第一时间通过手机、电视等终端发布预警信息，最大限度保障群众生命财产安全。”王世昌说。

王世昌是洛阳地震监测中心站运维室五级高工，他介绍，洛阳地震台是在1971年建成并投入使用的，它不仅是省内唯一的国家基准地震台，还是国内地震资料的交换台，直接管理卢氏地震台和陕县地震台两个子台，为洛阳、三门峡、焦作、济源等城市的地震台提供技术支持。同时，在防震减灾工作中发挥着重要职能，并服务于我们这个城市的经济建设。

在这个“小众且神秘”的岗位上，王世昌一干就是30多年。在台站值守、在监测一线、在野外流测……无数个团圆夜，他总是坚守岗位。

“当前，我们的主要目标是地上搞结实、地下搞清楚、公众搞明白。”王世昌说，发生地震，首先接受检验的就是地面建筑抗震质量。为此，他们协助有关部门持续规范建设工程的选址和建设，以期符合国家标准，筑牢地震安全的工程防线。地下搞清楚是利用先进技术摸清地下构造的基本情况，目前洛阳已经完成地下活断层探测一期工程。还要公众搞明白，减少大家对地震的恐惧心理，但也不能大意，同时提升大家的防灾减灾意识。

“作为一名共产党员，我会以更加昂扬的精神状态投入到防震减灾事业中，全心全意为人民服务。”王世昌说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）(受访者供图)