“深圳·洛阳”民营企业运营联盟成立

近日，“深圳·洛阳”民营企业运营联盟在洛阳成立，并举行首场对接会。 近日，“深圳·洛阳”民营企业运营联盟在洛阳成立，并举行首场对接会。 作为“深·洛”协同创新系列活动第十七场，本次活动以“与洛阳·深互动·同创新”为主题，由市民营经济发展促进中心、市政府驻深圳招商引资联络处、洛阳国宏集团深圳分公司联合主办。 新成立的“深圳·洛阳”民营企业运营联盟旨在搭建两地民营企业对接交流平台，通过资源共享、项目合作等方式，推动产业协作和资本运作等协同创新走深走实，促进民营经济高质量发展。 对接会上，深圳小兔充充、珠海赛远机电、洲际酒店集团、深圳智多兴投控、深圳紫荆湾创投等企业进行项目推介。两地企业家及我市相关职能部门围绕产业对接、项目协同、人才交流、资金融通等领域进行深入洽谈交流。 市民营经济发展促进中心相关负责人表示，作为服务民营经济和民营企业的市政府直属专职部门，今后将依托“深圳·洛阳”民营企业运营联盟等平台，为企业提供全方位定制化服务，不断提升企业与政府、企业与企业、企业和专业机构间的沟通效率，扩大民营企业“朋友圈”，助力民营企业“走出去”，以民营经济高质量发展助力现代化洛阳建设。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 秦栋）