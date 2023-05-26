“佛教考古与石窟寺研究专题研修班（第三期）”在洛开班

昨日，“佛教考古与石窟寺研究专题研修班(第三期)”暨“2023年度河南省石窟寺考古调查测绘技术人员培训班”在龙门石窟开班。

昨日，“佛教考古与石窟寺研究专题研修班(第三期)”暨“2023年度河南省石窟寺考古调查测绘技术人员培训班”在龙门石窟开班。

本次活动由国家文物局指导，北京大学考古文博学院、北京大学宗教考古研究所、龙门石窟研究院联合承办，以专家讲授、研讨交流、实践培训等方式开展，来自全国石窟寺及相关保护管理机构的40多位学员参加培训，研修课程包含石窟寺考古的类型学、中国石窟寺的分区与分期、石窟寺考古的数字化、石窟寺调查与发掘工作规程、石窟寺考古的层位学等。

石窟寺是中华优秀传统文化的重要组成部分，对石窟寺的保护、研究、管理、利用需要大批的专业化人才。2021年和2022年，国家文物局分别在龙门石窟和云冈石窟指导举办了两期“佛教考古与石窟寺研究专题研修班”，培养壮大了石窟寺考古专业人才队伍，为全国石窟寺考古、研究和保护做出了积极贡献。

省文物局副局长贾连敏参加开班仪式。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王青茹）