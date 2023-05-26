唐韬涛：用心做未成年人的守护者

当那根红心橡皮筋系在自己手腕上时，花季少女小刘可能还没有意识到，眼前的大姐姐唐韬涛将改变她的人生。

【人物档案】

姓名：唐韬涛

年龄：43岁

入党时间：2006年7月

工作岗位：涧西区人民检察院第五检察部主任

当那根红心橡皮筋系在自己手腕上时，花季少女小刘可能还没有意识到，眼前的大姐姐唐韬涛将改变她的人生。

唐韬涛是涧西区人民检察院第五检察部主任。前两年，唐韬涛接到了小刘的案件。小刘在饭店打工期间，多次趁人不备偷拿收银台的钱。原来，在她3岁时，父亲去世，母亲改嫁，之后一直跟着大伯生活，当要求得不到满足时，她便偷偷从家里拿钱，渐渐养成了小偷小摸的坏习惯。

对于这样一起案件，起诉完全没问题，但唐韬涛心里想的是，一旦起诉，小刘的行为习惯得不到纠正，或将重蹈覆辙。最终，她提出了对小刘附条件不起诉、考验期10个月的意见。

为了挽救小刘，唐韬涛联系了心理咨询老师，对其进行法治教育和行为矫治，并辗转找到小刘的姑姑，帮助缓和小刘与大伯一家的关系。她还协调一家超市，让小刘做收银员，并将一根红心橡皮筋系在小刘手腕上，督促她时刻警醒自己不犯类似错误。

10个月之后，小刘和大娘手挽着手来到唐韬涛的办公室。大娘热泪盈眶地说：“谢谢检察官，我的好女儿又回来了。”唐韬涛看到，那根红心橡皮筋依然系在小刘的手腕上。

10年来，唐韬涛共办理未成年人刑事案件800余件1000余人，其中做出附条件不起诉63人，37人回归学校，6人考上大学。作为一名共产党员、一名从事未成年人检察工作的检察官，她不断探索维护未成年人合法权益、推进未成年人检察工作新路子。去年年初，她在全市率先将专业司法社工引入未成年人检察工作，创立了“未检+司法社工”帮扶新模式。

“每个孩子都是天使。我们的责任，就是为那些折断翅膀的孩子修补翼翅，让他们早日重回蓝天，自由自在地展翅飞翔！”唐韬涛说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图）