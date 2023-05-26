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炫富翻车为哪般

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源: 洛阳网 2023.07.03 08:31

　　前阵子，某当红女演员在直播带货时声称“699元买不到一双袜子”，被网友骂上新闻热搜榜。

　　炫富翻车的事儿，古往今来屡见不鲜。

　　西晋时期，京都洛阳富豪云集，攀比成风。

　　高官王济娶了公主，有钱有势，生活奢侈。他在城中买了一大块地，不铺砖，铺钱币，号称“金沟”，炫富炫到没朋友。

　　他设宴请皇帝吃饭，皇帝称赞蒸乳猪好吃，他忍不住炫耀：“你知道为啥这么好吃吗？因为猪是用人奶喂大、用人奶蒸制的。”皇帝很不爽，饭没吃完就走了。后来，王济因忤逆圣意被贬官。

　　西晋大富豪石崇比王济更浮夸。

　　石崇富可敌国，穷奢极欲。他的私家别墅金谷园内藏着各式奇珍异宝，就连厕所都装饰得富丽堂皇，婢女捧着香囊等物侍立两旁，香囊里装着擦屁股的竹木片。有人到石崇家做客，借用厕所，误以为进了卧房，诚惶诚恐，蹲了半天，死活拉不出来。

　　为了争夺“京城首富”的席位，石崇与王恺——晋武帝司马炎的舅舅公然斗富：王恺家用糖水刷锅，石崇家便拿蜡烛当柴火烧；王恺家用高档涂料刷墙，石崇家便用更名贵的花椒给墙面“保温”。

　　皇帝赐给王恺一株珍稀的珊瑚树，王恺向石崇炫耀，石崇当场挥起铁如意将其打碎，然后安慰王恺：“别心疼，我还你。”说罢命人抬出六七株珊瑚树，每株都比御赐的珊瑚树更大更美，气得王恺吹胡子瞪眼。

　　不光炫宝，石崇还炫美。他花十斗珍珠买下绝色佳人绿珠，让她给宾客跳舞，自己得意洋洋。后来，有人为霸占绿珠，污蔑石崇造反，最终，石崇被杀，绿珠跳楼自尽。

　　“金谷春晴”乃洛阳八大景之一，唐代的杜牧写了一首《金谷园》，感叹“繁华事散逐香尘，流水无情草自春”。炫富一时爽，麻烦无穷尽，做人还是低调些好。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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