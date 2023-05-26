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孔琳：牵头成立艺术团 丰富居民老年生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 08:35

　　昨日上午，在洛龙区兴洛湖公园的广场上举行的庆“七一”文艺汇演中，舞蹈《祖国，最美是你》、萨克斯合奏《今天是你的生日》等精彩节目依次上演，现场观众不时拍手叫好。此次活动负责人孔琳是洛龙区新时代文明实践中心策划师，也是一位有20多年党龄的老党员。

　　孔琳今年58岁，是市交运集团的退休职工。退休后突然闲下来，她感到有些不适应，由于自己做了几十年的党建工作，想继续发挥余热。2019年5月，她得知洛龙区翠云路街道办事处急需这方面人才，在社区推荐下正式“上岗”。

　　2020年4月，孔琳又被委以重任，到位于兴洛湖附近的洛龙区新时代文明实践中心工作。那时，该中心只有吹葫芦丝和萨克斯的兴趣班，且不成规模。她了解完情况，牵头成立了兴洛湖艺术团，吸引更多人才加入。“我自己也开办了一个朗诵班。”孔琳说，她发现朗诵班里有一位叫郭洁的大姐会跳舞，熟悉之后，她鼓励郭洁开办了一个舞蹈班。慢慢地，戏曲班、家庭教育班等逐渐组建起来。如今，兴洛湖艺术团已发展了10个兴趣班，每天课程排得满满的，很多老人愿意前来学习，鼎盛时学员达到600名。

　　去年，孔琳成为洛龙区新时代文明实践中心策划师。现在，该中心每年接待的全国各地前来调研学习者超过2000人次。前不久，洛龙区表彰了10名新时代文明实践活动优秀策划师，其中就有她。

　　孔琳说，作为一名老党员，能够继续在基层发光发热，她感到很满足，同时也不忘提醒自己，时时处处起到模范带头作用，服务好辖区群众，努力让大家的老年生活多姿多彩。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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