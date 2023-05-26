本周天气：降雨带来清凉 高温强势反扑

今天：阴天有中到大雨，部分地区有暴雨，偏南风2级到3级，气温23℃到28℃。

刚刚过去的双休日，我市迎来阵雨天气，昨天最高气温有所下降。

省气象台预计，今天，全省大范围降雨来袭，我省东部、南部有暴雨，局部有大暴雨。

气象部门提醒，大家在阴雨天气里要注意防范道路湿滑和低能见度天气对交通出行的不利影响，尽可能低速行驶，谨慎慢行。豫南、豫西地区需关注可能引发的山洪、滑坡、泥石流等地质灾害，在山区旅游时，要提高警惕，接到地质灾害预警信息后及时撤离。

来看看我市天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受高空低槽及中低层切变线的共同影响，今天我市有明显降水天气过程，累计雨量大。5日至9日我市将出现36℃以上的高温天气。

最近几天天气预报

今天：阴天有中到大雨，部分地区有暴雨，偏南风2级到3级，气温23℃到28℃。

明天：阴天转多云，东部、东南部阵雨转多云，西北风4级，气温23℃到33℃。

5日(周三)：晴天到多云，气温24℃到37℃。

6日(周四)：多云，午后局部山区有雷阵雨，气温24℃到36℃。

7日(周五)：晴天间多云，气温25℃到37℃。

8日(周六)：晴天间多云，午后局部山区有雷阵雨，气温26℃到38℃。

9日(周日)：晴天到多云，气温26℃到37℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)