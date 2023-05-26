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洛阳各地各部门举行形式多样的活动庆祝建党102周年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.03 08:23

　　开展主题党日活动、重温入党誓词、走进红色教育基地感悟党的初心使命、看望慰问老党员……

　　连日来，洛阳各地各部门举行形式多样的活动庆祝中国共产党成立102周年，激励广大党员以实干担当诠释初心使命，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

　　市委组织部印发《关于在庆祝建党102周年“七一”之际开展系列活动的通知》，号召全市各级党组织开展形式多样、主题突出、内容丰富、特色鲜明的“七一”系列主题活动庆祝建党102周年。

　　表彰先进树榜样，砥砺前行再起航。7月1日，涧西区举行庆祝中国共产党成立102周年暨“两优一先”表彰大会，表彰涧西区优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基层党组织。洛阳各县区和部分市直单位陆续召开“两优一先”表彰大会，激励各级党组织和广大党员牢记初心使命、接续努力奋斗，为谱写全面建设社会主义现代化洛阳新篇章而团结奋斗。

　　开展走访送真情，殷殷关怀暖人心。“一枚小小纪念章，承载着党对老党员的深切关怀。”瀍河区瀍西街道东车站社区老党员卫长海在接过“光荣在党50年”纪念章时，饱含深情地说。连日来，我市各级党组织陆续为党龄超过50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，确保今年符合条件的2727名老党员在7月1日前获颁纪念章。同时，各县区和市直单位还分赴各基层党组织开展走访慰问活动，向生活困难党员、老党员、老干部等致以节日的祝福和诚挚的问候，向他们送去党的关怀和温暖。

　　从机关到企业，从城市到乡村，我市广大党员干部群众纷纷行动起来，围绕中心工作，聚焦各自职能，扎实推进相关工作，投身于现代化洛阳建设大潮中，以实际行动抒发爱党爱国爱社会主义之情。

　　中石化洛阳工程有限公司党委、洛阳北方企业有限公司党委等引导党员牢记初心使命，坚定理想信念，争做先锋模范，推进公司高质量发展，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

　　市住建局开展“忆党史、铭党恩、强党性、正党风”主题党日活动，大家走进城市提质在建项目工地，亲身感受一线建设者顶烈日、冒酷暑的昼夜奋战精神和“精益求精、精雕细琢”的工匠品格。大家表示，将进一步忆党史悟初心、弘扬“四敢”精神，推动市委城市提质部署要求落到实处。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 邢帅珂 姚献武）

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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