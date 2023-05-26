中雨！大雨！暴雨！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳迎来阵雨天气，最高气温有所下降。 今天，洛阳迎来阵雨天气，最高气温有所下降。 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受高空低槽及中低层切变线的共同影响，7月2日至3日洛阳市有明显降水天气过程，累计雨量大。5日至9日洛阳市将出现37℃以上的高温天气。 具体预报如下： 今天夜里：阴天转中雨，局地有大到暴雨。 7月3日(周一)：阴天有中到大雨，部分地区有暴雨，偏南风2～3级，气温23℃～28℃。 7月4日(周二)：阴天转多云，东部、东南部阵雨转多云，西北风4级，气温23℃～33℃。 7月5日(周三)：晴天到多云，气温24℃～37℃。 7月6日(周四)：多云，午后局部山区有雷阵雨，气温24℃～36℃。 7月7日(周五)：晴天间多云，气温25℃～37℃。 7月8日(周六)：晴天间多云，午后局部山区有雷阵雨，气温26℃～38℃。 7月9日(周日)：晴天到多云，气温26℃～37℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）