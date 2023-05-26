地质灾害黄色预警！洛阳这些地区注意防范

刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警。 刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布最新地质灾害气象风险预警，具体内容如下： 洛阳市地质灾害气象风险预警

(2023年7月2日 第16期)

洛阳市自然资源和规划局 河南省第一地质矿产调查院有限公司 一、区域地质灾害气象风险预警 2023年7月2日20时至7月3日20时： 地质灾害黄色预警地区：汝阳县大部、孟津区局部、宜阳县局部、栾川县大部、伊川县局部、偃师区局部、洛宁县大部、嵩县大部、新安县中北部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 二、镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：汝阳县、孟津区、宜阳县、栾川县、伊川县、偃师区、洛宁县、嵩县、新安县(9个县区)。 1、汝阳县：靳村乡、上店镇、柏树乡、陶营镇、城关镇、付店镇、三屯镇、内埠镇、王坪乡、大安工业园区、十八盘乡、蔡店乡、小店镇。 2、孟津区：小浪底镇、横水镇。 3、宜阳县：赵保乡、锦屏镇、张坞镇、莲庄镇、上观乡、白杨镇。 4、栾川县：叫河镇、赤土店镇、陶湾镇、庙子镇、秋扒乡、潭头镇、耕莘街道、栾川乡、狮子庙镇、白土镇、石庙乡、冷水镇、三川镇。 5、伊川县：半坡镇、白沙镇。 6、偃师区：府店镇。 7、洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇。 8、嵩县：纸房镇、车村镇、德亭镇、黄庄乡、旧县镇、大章镇、城关镇、饭坡镇、何村乡、白河镇、九皋镇。 9、新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇。 三、防范建议 1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。 2023年7月2日 ⑥