省运会门球比赛落幕 东道主收获惊喜

1日，为期4天的河南省第十四届运动会社会组·省辖市组门球比赛在新安县体育中心门球场落幕，东道主在收获佳绩的同时，还收到沉甸甸的惊喜。

1日，为期4天的河南省第十四届运动会社会组·省辖市组门球比赛在新安县体育中心门球场落幕，东道主在收获佳绩的同时，还收到沉甸甸的惊喜。

参加此次门球赛的共有来自全省17个省辖市(示范区)的31支代表队，200多名选手。比赛期间，各参赛队运动员严格遵守公平竞赛的体育精神，顽强拼搏，奋勇争先，以球会友，切磋交流，用激情与球技奉上一场精彩纷呈的盛会。经过4天15轮225场比赛的角逐，各组别奖项揭晓：参赛的两支洛阳代表队分获成年组和老年组的二等奖；新乡、南阳两支代表队获成年组一等奖；商丘、郑州两支代表队获老年组一等奖。此外，新乡、安阳、洛阳、商丘等4支代表队还获得体育道德风尚奖。

本次比赛期间，恰逢河南省文旅文创发展大会在洛阳召开，旅游资源丰富的新安县也通过周到细致的志愿服务工作，展现了山水新安的独特魅力，赢得兄弟城市的交口称赞。

比赛结束之际，信阳、商丘、焦作、新乡等城市的代表队不约而同写下感谢信，花式点赞赛事东道主的服务质量，成为赛场之外的惊喜。

信阳领队在感谢信中表示：感谢志愿者们的辛勤付出，在你们的身上感受到了新安人的热情友善，乐于助人的优良传统，感谢你们及时排忧解难，提供热情周到的服务。信阳市代表队向新安志愿者服务团队表示衷心的感谢。

商丘门球队负责人在感谢信中写到，来到新安的第一天，红马甲就成为映入眼帘的一道靓丽风景。在新安比赛生活期间，志愿者把我们每天的食、宿、行照顾得井井有条，让我们感受到家的温馨。近日炎热，志愿者们还专门给我们送来金银花茶和绿豆茶消暑，为我们在赛场上拼搏提供了强劲动力。即将离开美丽的新安县，感谢好客的新安人民，感谢志愿者们的优质服务。

新乡市门球代表队不仅写下感谢信，还用镜头记录下志愿者挥汗如雨提供帮助的一个个感人瞬间，精心制作成美篇发在网上，表达感谢之意。

洛报融媒记者孟山通讯员黄明李彬郭小伟文/图