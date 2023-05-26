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官宣！洛阳市妇幼文仲院区今日全面开诊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.02 10:03

　　今日上午，河南省第二儿童医院(洛阳市妇幼保健院文仲院区)(以下简称妇幼文仲院区)举行全面开诊仪式。

　　妇幼文仲院区位于洛阳市洛龙区文仲大道与开元大道交叉口东北侧，建筑面积约25.2万平方米，床位设置1500张，日门急诊量约5000人次，项目总投资17.4亿元，规划车位2398个，一期开放车位680个，目前停车免费。作为省、市重点医疗建设项目和民生工程，该院区按照“现代化、智能化、特色化”建设思路，着力打造区域性医疗中心，是我市深化医疗体制改革结出的硕果。

　　开诊仪式现场，市卫生健康委主任李金乐表示，希望以妇幼文仲院区开诊为契机，加强专科建设，提升医教研水平，充分发挥“豫西地区妇幼保健专科联盟”作用，为推动洛阳乃至豫西地区妇幼健康事业高质量发展贡献力量。

　　本次开诊仪式，标志着妇幼文仲院区正式投入使用，与妇幼通衢院区、嘉豫门院区携手开启“一院三区”高质量发展的新格局。三个院区将实行“一体化管理、同质化服务”。

　　据悉，妇幼文仲院区开设急诊重症医学科(EICU、PICU)、儿童生长发育科、儿童内外科、妇产科、日间手术室、镇静中心及医技等46个科室，开放床位353张，投入核磁、彩超、CT、呼吸机等1800台设备。

　　特别值得一提的是，国家儿童区域医疗中心——广州市妇女儿童医疗中心专家团队正式入驻妇幼文仲院区。妇幼文仲院区党委书记闫新介绍，广州市妇女儿童医疗中心专家团队与妇幼资深专家“强强联手”，将提供以儿童医疗保健、孕产医疗保健、妇女医疗保健和计划生育技术服务为中心，临床诊疗等为主要内容的妇幼健康服务。

　　据悉，广州市妇女儿童医疗中心专家团队擅长医学领域涵盖微创妇科、高危产科、产前诊断，小儿消化、呼吸、神经、肾脏、康复、口腔、耳鼻喉、超声与放射诊断等。

　　新院开诊，优惠来袭。即日起至7月4日，妇幼文仲院区挂号费全部免费。此外，儿童呼吸门诊、耳鼻喉科等诊室推出诸多折扣项目，另有公益诊疗、体检半价等活动。更多优惠信息请关注“洛阳市妇幼保健院”微信公众号获取。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 通讯员 刘冰)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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