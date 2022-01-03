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下半年女兵报名今天开启 想要参军入伍的姑娘们快来报名吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.01 18:54

　　1日，记者从洛阳市征兵办获悉，下半年女兵报名当天正式开启。想要参军入伍的姑娘们，快来报名吧！

　　报名时间：2023年7月1日至2023年8月10日18时

　　征集对象：普通高中应届毕业生、普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁(2001年1月1日-2005年12月31日出生)；全日制研究生应届毕业生及在校生放宽至26周岁。

　　报名方式：关注进入“河南征兵”微信公众号或者登录全国征兵网进行报名。

　　报名基本条件：

　　身高标准：女性身高158cm以上，合格。条件兵身高条件按有关标准执行。

　　体重标准：体重符合下列条件且空腹血糖<7.0mmol/L的，合格。女性：17≤BMI<24，合格。

　　BMI=体重(kg)除以身高(m)的平方

　　视力标准：任何一眼裸眼视力低于4.5，不合格。任何一眼裸眼视力低于4.8，需进行矫正视力检查，任何一眼矫正视力低于4.8或矫正度数超过600度，不合格。

　　屈光不正经准分子激光手术(不含有晶体眼人工晶体植入术等其他术式)后半年以上，无并发症，任何一眼裸眼视力达到4.8，眼底检查正常，除条件兵外合格。

　　条件兵视力合格条件按有关标准执行。

　　洛阳市征兵办有关负责人提醒：在进行网上报名时，一定要认真填写个人信息，核对无误后再提交。提交信息、系统初选后，姓名、身高、体重、视力、应征地等信息将无法修改(即使审核未通过)。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨东亮)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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