下半年女兵报名今天开启 想要参军入伍的姑娘们快来报名吧

1日，记者从洛阳市征兵办获悉，下半年女兵报名当天正式开启。想要参军入伍的姑娘们，快来报名吧！

1日，记者从洛阳市征兵办获悉，下半年女兵报名当天正式开启。想要参军入伍的姑娘们，快来报名吧！ 1日，记者从洛阳市征兵办获悉，下半年女兵报名当天正式开启。想要参军入伍的姑娘们，快来报名吧！ 报名时间：2023年7月1日至2023年8月10日18时 征集对象：普通高中应届毕业生、普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁(2001年1月1日-2005年12月31日出生)；全日制研究生应届毕业生及在校生放宽至26周岁。 报名方式：关注进入“河南征兵”微信公众号或者登录全国征兵网进行报名。 报名基本条件： 身高标准：女性身高158cm以上，合格。条件兵身高条件按有关标准执行。 体重标准：体重符合下列条件且空腹血糖<7.0mmol/L的，合格。女性：17≤BMI<24，合格。 BMI=体重(kg)除以身高(m)的平方 视力标准：任何一眼裸眼视力低于4.5，不合格。任何一眼裸眼视力低于4.8，需进行矫正视力检查，任何一眼矫正视力低于4.8或矫正度数超过600度，不合格。 屈光不正经准分子激光手术(不含有晶体眼人工晶体植入术等其他术式)后半年以上，无并发症，任何一眼裸眼视力达到4.8，眼底检查正常，除条件兵外合格。 条件兵视力合格条件按有关标准执行。 洛阳市征兵办有关负责人提醒：在进行网上报名时，一定要认真填写个人信息，核对无误后再提交。提交信息、系统初选后，姓名、身高、体重、视力、应征地等信息将无法修改(即使审核未通过)。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨东亮)