隋唐洛阳城九洲池景点今日恢复开园

“隋唐洛阳城”微信公众号今日发布消息称，隋唐洛阳城九洲池景点于7月1日恢复开园。 “隋唐洛阳城”微信公众号今日发布消息称，隋唐洛阳城九洲池景点于7月1日恢复开园。具体内容如下： 隋唐洛阳城景区公告 亲爱的游客朋友们： 为全面推进景区“风貌提升”工作，让您的游园体验更加舒适，隋唐洛阳城九洲池景点在近期进行了标识优化、设备升级、园林造景、亮化提升等工作，闭园期间给您带来的不便，我们深表歉意，再次感谢您的理解与支持，并于2023年7月1日恢复开园。 同时，隋唐洛阳城景区暑期活动“神都潮夏夜”7月即将上线，欢迎广大游客朋友前来游玩打卡！ 营业时间：9:00—22:00 (21：30停止售检票) 亮灯时间：19:50—22:30 服务电话： 0379-65063201 (应天门、九洲池) 0379-61109905 (明堂天堂) 洛阳隋唐城运营管理有限公司 2023年6月30日 ⑥