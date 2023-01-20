隋唐洛阳城九洲池景点今日恢复开园

“隋唐洛阳城”微信公众号今日发布消息称，隋唐洛阳城九洲池景点于7月1日恢复开园。
“隋唐洛阳城”微信公众号今日发布消息称，隋唐洛阳城九洲池景点于7月1日恢复开园。
“隋唐洛阳城”微信公众号今日发布消息称，隋唐洛阳城九洲池景点于7月1日恢复开园。具体内容如下：
隋唐洛阳城景区公告
亲爱的游客朋友们：
为全面推进景区“风貌提升”工作，让您的游园体验更加舒适，隋唐洛阳城九洲池景点在近期进行了标识优化、设备升级、园林造景、亮化提升等工作，闭园期间给您带来的不便，我们深表歉意，再次感谢您的理解与支持，并于2023年7月1日恢复开园。
同时，隋唐洛阳城景区暑期活动“神都潮夏夜”7月即将上线，欢迎广大游客朋友前来游玩打卡！
营业时间：9:00—22:00 (21：30停止售检票)
亮灯时间：19:50—22:30
服务电话：
0379-65063201 (应天门、九洲池)
0379-61109905 (明堂天堂)
洛阳隋唐城运营管理有限公司
2023年6月30日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605