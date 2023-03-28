价格调整！事关洛阳旅游年票

今日，“洛阳旅游”微信公众号发布消息称，7月1日起洛阳旅游年票大湾区纪念卡价格调整为每张90元。
今日，“洛阳旅游”微信公众号发布消息称，7月1日起洛阳旅游年票大湾区纪念卡价格调整为每张90元。
今日，“洛阳旅游”微信公众号发布消息称，7月1日起洛阳旅游年票大湾区纪念卡价格调整为每张90元。具体内容如下：
公告
广大粤港澳大湾区的游客朋友：
洛阳旅游年票自2022年7月1日面向粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)发行洛阳旅游年票大湾区纪念卡，深受大湾区游客朋友们的喜爱，大湾区居民办理后可在一年内免门票畅游洛阳旅游年票景区，办理之后享受和洛阳持卡居民同等政策待遇。
为顺应消费市场规律，维护年票体系运转，巩固长效惠民机制，按照《洛阳市旅游年票使用管理办法》的相关规定，自2023年7月1日起洛阳旅游年票大湾区纪念卡价格调整为每张90元，年票执行新的价格后，原有的年票有效期和使用规则不变。
特此公告。
洛阳市旅游年票管理办公室
2023年7月1日
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