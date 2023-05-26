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明显降水、雷暴大风！洛阳发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.01 10:43

　　洛阳市气象局发布重要天气报告，根据最新气象资料分析，受西太平洋副热带高压边缘西南气流和低层切变线影响，7月2日至3日，洛阳市有一次明显降水天气过程，并伴有短时强降水(最大小时降水量30到50毫米)、雷暴大风(7到9级)等强对流天气。过程累计降水量：大部30到50毫米，沿黄及南部、西南部山区50到100毫米，个别站点超过100毫米。

　　一、具体预报

　　7月1日(周六)：多云到阴天，下午到夜里南部、西南部有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～36℃。

　　7月2日(周日)：阴天有分布不均匀阵雨或雷阵雨，南部有中到大雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃～36℃。

　　7月3日(周一)：阴天有中到大雨，沿黄部分地区有暴雨，气温26℃～30℃。

　　7月4日(周二)：阴天转多云，东部、东南部阵雨转多云，气温24℃～34℃。

　　二、影响与建议

　　1.需关注此次明显降水天气过程所引发的山洪、地质灾害、中小河流洪水、农田渍涝、城市内涝等气象风险。

　　2.需关注7月1日至2日雷电、雷暴大风等强对流天气造成的影响。

　　3.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。

　　气象部门提醒，夏季天气多变，请关注最新时次的天气预报。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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