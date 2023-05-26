雨水来“报到” 高温稍“退烧”

昨天一早，市气象台发布高温橙色预警信号，最高气温将升至37℃以上。今明两天，预计我市将迎来降雨天气，高温稍“退烧”。

昨天一早，市气象台发布高温橙色预警信号，最高气温将升至37℃以上。今明两天，预计我市将迎来降雨天气，高温稍“退烧”。

省气象部门预计，受西太平洋副热带高压边缘西南气流和低层切变线影响，7月1日夜里至4日白天，我省黄河以南有一次持续性强降水天气过程，全省有阵雨、雷阵雨，黄河以南大部有中到大雨，我省东部、南部部分县市有暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

市气象台根据最新气象资料分析，受短波槽和中低层切变线的共同影响，7月1日至3日我市有明显降水天气过程，累计雨量大。7月5日至7日，我市将出现37℃以上的高温天气。

最近几天天气预报

今天：多云到阴天转分布不均匀阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，东南风2级到3级，气温24℃到35℃。

明天：分布不均匀阵雨或雷阵雨，部分地区有中到大雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温25℃到34℃。

7月3日(周一)：阴天有中到大雨，部分地区有暴雨，气温25℃到31℃。

7月4日(周二)：阴天转多云，气温24℃到34℃。

7月5日(周三)：晴天间多云，气温24℃到37℃。

7月6日(周四)：晴天到多云，气温24℃到37℃。

7月7日(周五)：晴天间多云，气温25℃到37℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)