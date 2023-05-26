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会说话的老物件：一本老字典，见证勤奋和坚持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.01 09:17
许晓辉挥毫泼墨

　　一本书，影响人的一生；一本书，记录几段难忘回忆；一本书，被努力的汗水浸透。

　　家住涧西区的许晓辉，珍藏着一本1985年购买的《正草隶篆四体字典》，他说，这本书里，有父授子的书法血脉，有自己从书法爱好者到书法从业者的难忘经历。

　　一本老字典，让他获益匪浅

　　许晓辉今年47岁，他珍藏的这本《正草隶篆四体字典》以白纸包书皮，白纸上有他写的“正草隶篆四体字典”，下面是他的签名，用六七枚订书钉固定，由于时间久远，订书钉锈迹斑斑。

《正草隶篆四体字典》内页

　　记者翻看这本《正草隶篆四体字典》发现，该字典由上海书店影印出版，新华书店上海发行所发行，上海市印刷六厂印刷，定价1.2元。字典里有些页码已经破损，可见主人经常翻看。

　　许晓辉介绍，这本《正草隶篆四体字典》是他的父亲于1985年购买的。从农村到城市，从平房到楼房，他搬过很多次家，这本字典一直陪在他身边。

　　“《正草隶篆四体字典》是一本非常实用的书法工具书，书中不但有正楷、草书、隶书、篆书4种书体的对照，让人一目了然，而且囊括了我国古代多数著名书法家的作品。”许晓辉说，这本字典的查字方法与现在的字典略有不同，虽是部首检字法，但很多部首用的是汉字之前的写法，比如单人旁需要查人字旁，竖心旁需要查心字旁，提手旁需要查手字旁，右耳刀需要查邑字旁……

　　许晓辉说，这勾起了他的好奇心，他经常请教父亲，查阅相关资料，增长了不少有关汉字演变的知识，从而对书法艺术更加感兴趣，更加用心地练习书法。这让他在之后的岁月里获益匪浅。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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