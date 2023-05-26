高招第二次志愿填报明日18时结束

明日18时，我省2023年高招第二次志愿填报将结束。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，尽早完成填报，以免网络堵塞。

明日18时，我省2023年高招第二次志愿填报将结束。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，尽早完成填报，以免网络堵塞。

高招第二次志愿填报何时结束？

录取工作如何安排？

答：明日18时结束。考生必须在规定时间内，严格按要求和规定程序完成志愿填报并保存，逾期不予补报。在规定的截止期前允许修改两次，此后将无法更改。

此次填报的志愿，录取、征集志愿时间安排如下。

●本科一批(特殊类型招生同批进行) 7月19日至21日录取，7月23日9时至18时征集志愿。

●地方专项计划本科批7月22日录取，7月23日9时至18时征集志愿。

●本科二批7月30日至8月1日录取，8月2日9时至18时征集志愿。

●艺术本科A段7月17日、18日录取，7月19日9时至18时征集志愿。

●艺术本科B段7月22日录取，7月23日9时至18时征集志愿。

分数没过一本线，

有可能上一本吗？

答：有可能。平行志愿一次性投档录取后，未录满的计划将向社会公布征集志愿。对计划余额不多的高校，在原分数线上征集；对计划余额多的高校，征集志愿时视情况降分备档。征集志愿后线上生源仍不足的，降分投档，降分幅度一般不超过20分。当次征集志愿的计划，只按考生当次所报的征集志愿投档。

未过一本线的考生，若想上一本，可在本科一批征集志愿时(7月23日9时至18时)，登录河南省教育考试院官网(www.haeea.cn)了解相关信息，视自身情况填报。

若录取高校未达到期望，

可以不去学校报到吗？

答：最好不要。考生网上填报志愿完成提交后，即视为与高校之间的志愿约定生效，录取时不得擅自放弃。

考生若被录取后不入学实际就读，下一年报名参加高考，将根据我省志愿设置情况适度限制其填报志愿的数量。考生履行志愿约定情况将如实记入其电子档案，在普通高招录取中向高校提供，作为高校衡量考生品德的依据。

此外，从2023年招生起，往年被重点高校招生专项计划(国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划)录取后放弃入学资格或退学的考生，不再具有专项计划报考资格。（洛报融媒·洛阳网记者 吕温）