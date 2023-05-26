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《百家讲坛》嘉宾盛赞：洛阳这个地方确实很神奇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.01 09:17
彭玉平在《诗歌故人心》节目中盛赞洛阳(视频截图)

　　目前，央视10套科教频道《百家讲坛》栏目正在播出《诗歌故人心》系列节目，节目嘉宾、中山大学教授彭玉平讲述了白居易等诗人的故事，其中提到不少诗句、典故与洛阳有关，节目嘉宾感慨“洛阳这个地方确实很神奇”。洛阳的魅力在哪儿？为何会涌现那么多流传千古的诗句？

　　开放包容、景色优美，吸引众多文人来洛

　　在6月27日《百家讲坛》播出的一期《诗歌故人心》节目中，节目嘉宾彭玉平介绍了刘禹锡、牛僧孺和白居易仨人之间的故事，提到仨人经常举办“诗酒园林大会”，还介绍了刘禹锡与牛僧孺的友情故事。“兵符相印无心恋，洛水嵩云恣意看……”彭玉平说，刘禹锡酒后回了牛僧孺这样一首诗，大意是自己在政治、仕途上的风雨见多了，所以对这些已经不感兴趣了，现在来到了洛阳，看看洛水和嵩山上的浮云，是他目前所追求的。

　　彭玉平感慨，洛阳这个地方确实很神奇，在古代特别是唐宋两个朝代，文人削尖了脑袋要去洛阳，它对文人有那么大的吸引力，那么大的魅力，是一个值得研究的现象。

　　我市知名文史专家王恺说，洛阳在宋代和唐代中后期是政治副中心，尤其在唐代，人口达到百万，城市繁华、景色优美、开放包容，同时又远离政治旋涡，是一座宜居城市，这正是洛阳的魅力所在，很多文人十分乐意到洛阳，李白、杜甫……只要能叫得上名字的诗人，大都在洛阳留下过足迹，也留下许多脍炙人口的千古名句。据他了解，全唐诗有近5万首，其中约一成跟洛阳有关。比如，长居洛阳的白居易就为洛阳贡献了800多首诗。

　　很多典故发生在洛阳，董家酒楼名气大

　　在6月26日播出的《诗歌故人心》节目中，彭玉平讲述了诗人王昌龄的故事，其中提到了“旗亭画壁”的历史典故，并说这个故事发生在洛阳。

　　王恺说，发生在洛阳的典故很多，比如洛阳纸贵、程门立雪、如坐春风等。据他了解，“旗亭画壁”的典故应该发生在天津桥南，当时附近有一座天宫寺和一家董家酒楼。诗人王昌龄、高适、王之涣是好友。有一天仨人一起到董家酒楼把酒言欢，看到一群歌女进来表演，他们仨人没有亮明身份，想看看歌女在表演时提到谁的诗最多。为此，他们在墙上做标记，以证明谁更有名气。最后，王之涣胜出，因此有了这么一个典故。当时，王昌龄也是一名官员，官职为校书郎，他非常喜欢洛阳，把二女儿嫁给了洛阳当地人。后来，他离开洛阳到其他地方任职，才有了“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”的千古名句。

　　“董家酒楼的名气非常大，李白与杜甫见面正是在这家酒楼。”王恺说，他希望今后天津桥、董家酒楼等都能复原。

　　众多名人留下足迹，谈历史必然绕不开洛阳

　　在6月24日播出的《诗歌故人心》节目中，彭玉平讲述了白居易与裴度的故事。“东洛言归去，西园告别来……”彭玉平说，公元829年，在长安任职的白居易有了新职务，叫太子宾客，分司东都，即去了东都洛阳，并在洛阳修建了履道里宅园。公元834年，70岁的裴度再次出任东都留守，这时俩人在洛阳不再关注时事，而是把更多兴趣放在了对日常生活的享受中，当时白居易写下了“高声索彩笺，大笑催金卮”的诗篇。

　　王恺说，履道里宅园是白居易的故居，位于履道坊内，大致位于现在的洛龙区安乐街道办事处狮子桥社区一带。当年，白居易为了筹钱买地盖房，将自己心爱的马卖掉。履道里宅园占地17亩，白居易在里面养了两只鹤，还有酿酒作坊，经常邀请刘禹锡、裴度等好友到家中做客。“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”这首诗正是白居易在履道里宅园所作，邀请的对象是刘禹锡的堂兄刘禹铜，对方系洛阳富商，与白居易关系也很好。

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”。王恺说，洛阳作为十三朝古都，有太多历史名人曾到这里工作、生活过，他们与洛阳有千丝万缕的联系，因此每谈到历史与诗歌，很多与洛阳有关，节目嘉宾频频提到洛阳也就不足为奇了，这再次说明洛阳在历史上的重要地位，的确是一个神奇的地方。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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