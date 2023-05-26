洛阳旅游微信粉丝突破200万 助力洛阳文旅奋楫扬帆启新篇

日前，洛阳市文广旅局官方微信公众号平台“洛阳旅游”总用户数突破200万，成为洛阳又一“两百万大号”。

日前，洛阳市文广旅局官方微信公众号平台“洛阳旅游”总用户数突破200万，成为洛阳又一“两百万大号”。

200万的背后，是深挖城市文化底蕴的“洛阳旅游”，在文旅融合大背景下，以青春之姿展现城市花样年华；是厚植千年古都文脉的洛阳文旅，在“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念带领下，以磅礴之势向“风”而动，欣欣向“融”。

抢抓风口，洛阳文旅产业向阳生长

当前，文旅消费已成普遍需求，旅游方式从观光游向休闲度假体验游转变，文旅产业成为未来发展的重要风口。“风”起洛阳时，洛阳文旅迎风而上，趁势而为，深入实施文旅文创融合发展战略，抢抓文旅产业发展新优势，加快走好文旅产业转型发展之路。

重塑古都风貌，城市魅力再升级。近日，天街的部分贯通，让不少人感叹，这不就是韩愈诗里的“天街”吗？放眼整个古都风貌建设，隋唐洛阳城历史中轴线复原展示项目如火如荼，宫城区、里坊区遗址公园建设稳步进行，玄武门、永泰门等遗址保护展示工程正在推进，汉魏故城遗址博物馆开工在即……一大批沉睡千年的历史文化遗产从地下“走”到地上，千年前盛世场景正如星光般璀璨点亮，古都魅力在持续升级。

打造沉浸式体验，文旅融合迈入新高地。今年牡丹文化节，伴随着“古墓探秘”剧本杀、男女老少汉服行成功出圈，沉浸式体验可谓是其中的“流量密码”。细数近两年，从依托《风起洛阳》《唐宫夜宴》《洛神水赋》《龙门金刚》等优质文旅IP，到打造中国“剧本娱乐之都”，建成全国沉浸式文旅目的地的新规划；从打造龙门石窟、白马寺和隋唐洛阳城等世界级文创IP，到依托博物馆体系，建设中原文物数字创意中心……推动文旅融合迈上新高地，打造沉浸式文旅目的地，在新文旅理念的指引下，洛阳文旅正踔厉奋发，蹄疾步稳地向前发展。

聚焦青年，激荡城市“澎湃春潮”

还记得第40届中国洛阳牡丹文化节的名场面吗？

火车到达关林站，“大学生哗啦啦下车”名场面火爆出圈；日行三万步，全国各地的年轻人“特种兵式”打卡洛阳；古城汉服店，青年人成群结队，整个洛阳城弥漫着青春活力与激情。美团数据显示，今年4月以来，汉服体验人数大幅增加，30岁以下年轻人占比超六成。

年轻人是文化的“焕新者”和拥护者，是文旅新消费潮流的创造者。

近年来，洛阳市紧跟青年需求、深耕青年市场，打造青年友好型城市，搭建文旅消费新场景。洛阳文旅闻风而动，积极响应，充分发挥“洛阳旅游”宣传窗口作用，以年轻化语言、亲切式交互、创新性表达，实现与粉丝游客的“双向奔赴”。纵观评论区，粉丝出谋划策、表达观点、需求建议等不断涌现，评论区变成交流区，单向传播变双向互动，窗口作用不断彰显，真正实现将青年引进来，将城市推出去。

洛阳市文广旅局相关负责人表示，“洛阳IP”的网络爆火激发了大量游客尤其是年轻人的旅游热情，洛阳将紧抓机遇，顺应消费潮流，把短期内的网络关注度转化成持久的旅游吸引力，进一步提升游客的旅行体验，加快打造全国沉浸式文旅目的地。

凝聚全网，打造文旅融合传播力顶流

沉淀千年的古都焕发生机，离不开全网多点式传播。

近年来，市文广旅局创新开展城市文旅形象宣传，全力打造洛阳文旅新媒体宣传矩阵，目前已形成以微信、微博、头条、抖音、快手、小红书、B站等多平台为一体的“洛阳旅游”自媒体品牌，成为洛阳文旅立足全网的宣传窗口。

从传播力看，“洛阳旅游”新媒体矩阵“爆款”频出。今年以来，微信推文《今天，洛阳向全世界发出邀请》《洛阳52家A级景区免门票，欢迎全国人民来打卡！》《淄博烧烤火了？洛阳汤申请出战！》《刚刚，老君山再发重要公告》等作品在朋友圈持续“刷屏”。“洛阳旅游”抖音平台策划短视频挑战赛，话题#总要来洛阳穿穿汉服#总播放量超2074万，掀起全网来洛阳穿汉服拍视频的热潮。

从影响力看，洛阳旅游新媒体长期领先。从去年文旅产业指数实验室发布《全国市级文化和旅游新媒体传播力指数报告》中，“洛阳旅游”连续五期名列前茅；到如今“洛阳旅游”官方微信公众号平台总用户数突破200万，成为洛阳又一“两百万大号”。“洛阳旅游”一路乘风破浪，打造“洛阳”全网传播力顶流，让“洛阳好声音”传播到世界各地，助力城市美誉度、吸引力的有效提升。

值得一提的是，为破局实现“1+1>2”的效果，市文广旅局联合国家重点新闻网洛阳网，进一步提升“洛阳旅游”全媒体运营水平。洛阳网充分发挥内容生产、宣传推广、专业运营等方面优势，不断提升活动策划创意、增强信息传播效果、加强内容审核管理，实现优质内容全面开花，“洛阳旅游”品牌深入人心。

镌刻前行的印记，扬起奋进的风帆。站在风口的洛阳文旅将持续发力，在文化和旅游的相互交融中，御“风”飞翔，谱写诗和远方新篇章。(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳/文 张光辉 张怡熙 谢钰旸/图)