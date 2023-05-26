7月1日起，洛阳部分公交线路、站点设置有调整

今日，洛阳公交微信公众号发布消息称，我市6条公交线路和站点设置有调整。

今日，洛阳公交微信公众号发布消息称，我市6条公交线路和站点设置有调整。 今日，洛阳公交微信公众号发布消息称，我市6条公交线路和站点设置有调整。 优化调整112路 为方便群众前往北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区就医，洛阳公交集团将于2023年7月1日起，优化调整112路。 去程由关林庙公交枢纽站发车，沿原线行驶至东棘街白塔路口后，改走白塔路、西棘街、枫叶路、伊滨路恢复原线，回程与去程线路一致，市区乘客可在关林市场站换乘112路前往北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区。 取消站位：吉庆路诸葛大街口。 增设站位：白塔路西棘街口、西棘街枫叶路口、枫叶路伊滨路口。 调整V13路、84路为定时发车 洛阳公交集团结合线路途经区域路况、市民需求等因素，经多方面调研，2023年7月1日起，推出V13路、84路定时公交服务。优化乘客公交出行环境，帮助解决老年人等群体出行难问题，节约出行时间，提升乘客到站就能坐车的幸福感。 增设招呼站 为了更好的满足乘客出行需求，洛阳公交集团将于2023年7月1日起，对部分路线增设招呼站。 74路 双向于安澜街兰台路口至安澜街梁村路口区间，增设招呼站：安澜街科技大道口。 84路 回程于滨河南路子京街口至滨河南路龙祥街口区间，增设招呼站：滨河南路瀛洲桥东。 112路 去程于关林市场至开元大道忠义街口区间，增设招呼站：开元大道龙门大道口东。 203路 回程于芳林路凯旋西路口南至唐宫西路芳林路口区间，增设招呼站：芳林路中州中路口南。⑥