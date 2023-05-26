洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中雨！大雨！暴雨！洛阳最新天气预报发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 20:51

　　今天真热，早上9时8分，洛阳市气象台就发布了高温橙色预警信号，最高气温将升至37℃以上。

　　河南省气象台预计，受西太平洋副热带高压边缘西南气流和低层切变线影响，7月1日夜里至4日白天，河南省黄河以南有一次持续性强降水天气过程，全省有阵雨、雷阵雨，黄河以南大部有中到大雨，河南省东部、南部部分县市有暴雨或大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受短波槽和中低层切变线的共同影响，7月1日至3日洛阳市有明显降水天气过程，累计雨量大。7月5日至7日洛阳市将出现37℃以上的高温天气。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：晴天间多云。

　　7月1日(周六)：多云到阴天转分布不均匀阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，东南风2级到3级，气温24℃到35℃。

　　7月2日(周日)：分布不均匀阵雨或雷阵雨，部分地区有中到大雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风2级到3级，气温25℃到34℃。

　　7月3日(周一)：阴天有中到大雨，部分地区有暴雨，气温25℃到31℃。

　　7月4日(周二)：阴天转多云，气温24℃到34℃。

　　7月5日(周三)：晴天间多云，气温24℃到37℃。

　　7月6日(周四)：晴天到多云，气温24℃到37℃。

　　7月7日(周五)：晴天间多云，气温25℃到37℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
    重症中暑很危险，可以这样预防
        “提到中暑大家可能不陌生，今天说的这三种‘热’病，都是中暑了。”市第一人民医院急诊科主治医师陈治勋说...
  • ·爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
    		•
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
    西苑公园：“老”公园，新景观
        提起王城公园、西苑公园等公园，都会勾起不少市民难忘的回忆。这些公园不仅承载着市民幸福的时光，也记录着...
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
    		•
    		 
    新闻排行
  • 总投资48亿元！洛阳方特“华夏历史文...
  • 2023河南省文旅文创发展大会城市文旅...
  • 进入第二天行程！文旅部门、企业、旅...
  • “行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第...
  • 快讯！2023河南省文旅文创发展大会在...
  • 注意防范！洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 沉浸式文旅变“看景”为“入景”
  • “行走河南·读懂中国”主题旅游线路发布
  • 军队、公安、司法、消防院校面试、体...
  • 穿越古都时空 豫见万象生晖【高清图集】
    		•
    百姓呼声
    恶性肿瘤在不在大病医保的报销范围？
    购车补贴申请能否追加？市商务局回复
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    隋唐园荷花

    荷色迷人

    夏日河畔美景

    荷韵
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605