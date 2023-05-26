历时7年鏖战雪域高原，“洛阳力量”打通世界最长超高海拔公路隧道

近日，由中交二公局第四工程有限公司承建的西藏S5线圭嘎拉隧道全线贯通。历时7年鏖战雪域高原，“洛阳力量”打通世界最长的超高海拔公路隧道，为打造西藏经济核心区提供新动力。

近日，由中交二公局第四工程有限公司承建的西藏S5线圭嘎拉隧道全线贯通。历时7年鏖战雪域高原，“洛阳力量”打通世界最长的超高海拔公路隧道，为打造西藏经济核心区提供新动力。

圭嘎拉隧道是西藏S5线的控制性工程，隧道进口处海拔为4248米，出口处海拔4117米，隧道左洞长12.79公里，右洞长12.78公里，是目前世界最长的超高海拔公路隧道。

“圭嘎拉隧道平均海拔达到4300米，特别是1号斜井洞口海拔高达4700米，而且地质情况极为复杂。”中交二公局拉泽项目负责人周晓兵介绍，施工中面临着隧道掘进和通风距离长、斜井坡度大、高原缺氧、高寒低温等难题，以及富水、岩爆、瓦斯等不良地质条件。建设者们以“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦、海拔高境界更高”的斗志，在雪域高原奋战7年，实现了隧道的如期贯通。

记者了解到，针对施工难题，该项目还全面开展技术创新，引进三臂凿岩台车、湿喷机械手、锚杆台车、铣挖机等先进设备，大幅减少了作业人员数量和劳动强度。最终，圭嘎拉隧道通过“机械化换人、智能化减人”的创新实践，推动隧道施工从“人海战术”转变为“智能建造”模式，为超长、超高海拔隧道建设提供了新模式。

西藏S5线(拉萨至泽当快速通道)，是推进拉萨山南一体化、打造西藏经济核心区的重要举措，也是西藏建设1小时经济区、全区3小时经济圈和3小时综合交通圈的重要环节。预计年底通车后，拉萨至山南的车程将由3小时缩短至1小时，将进一步完善区域交通运输网布局，极大便利当地群众出行，还将带动沿线旅游和农牧产业发展，形成一条促进区域经济高质量发展的民生路、致富路、连心路。

位于洛阳市的中交二公局第四工程有限公司成立于1982年，曾参与建设以洛阳龙门大道为代表的洛阳市内多个市政项目，更参与承建了沪宁高速、贵广铁路客运专线、京雄城际铁路、肯尼亚蒙内铁路等一大批国家重点建设项目和具有国际影响力的工程。凭借在高原高海拔长大隧道、地铁盾构隧道近接穿越、公路隧道大直径深竖井、高海拔寒区沥青路面、高原冻土地区施工等领域具有全国领先技术优势，该公司走进西藏、建设西藏，参建了青藏高速等数十项重大工程，见证了新时代西藏的飞速发展，在西藏基础建设、经济发展、民生改善等领域肩负起国企的责任担当。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 范国兴 范凯笛）(企业供图)