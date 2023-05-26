@洛阳籍大学生：223个“返家乡”社会实践岗位即日起征集报名

6月30日，记者从团洛阳市委获悉，2023年大学生“扬帆计划”暨“返家乡”暑期社会实践活动正面向洛阳籍大学生征集报名。

6月30日，记者从团洛阳市委获悉，2023年大学生“扬帆计划”暨“返家乡”暑期社会实践活动正面向洛阳籍大学生征集报名。即日起至7月5日，有政务实践、企业实践等需求的大学生可参与报名。

●实践主题

2023年大学生“扬帆计划”暨“返家乡”暑期社会实践活动

●实践时间

2023年7月15日—8月15日

●报名条件

1.全国普通高校(含民办高校、独立学院、高职院校)的全日制在校本(专)科学生和研究生；

2.年满18周岁，政治立场坚定，吃苦耐劳，服从用人单位管理；

3.在校期间积极参加党团组织活动，中共党员、优秀共青团员、优秀学生干部和学生社团骨干优先；

4.身体健康、吃苦耐劳、服务意识较高；遵守国家法律法规、无任何不良行为、无违法记录。